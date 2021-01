Người chết, kẻ đi tù vì giành khách xe ôm, bỏ lại vợ con nheo nhóc

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 07:29 AM (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong tranh giành khách, án mạng đã xảy ra. Hai người đàn ông trụ cột gia đình người mất, người lâm vào cảnh tù tội.

Cơ quan chức năng đưa đối tượng Tuyên (bên phải) ra thực nghiệm hiện trường phục vụ điều tra

Gia cảnh nghèo khó, hai người đàn ông mang xe máy ra đường Phạm Văn Đồng hành nghề xe ôm kiếm sống. Tuy nhiên, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong tranh giành khách, án mạng đã xảy ra. Hai người đàn ông trụ cột gia đình người mất, người lâm vào cảnh tù tội, để lại vợ con nheo nhóc.

Nước mắt những người vợ

Sáng sớm ngày 11/1, chị Lê Thị Th. (quê xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã vội có mặt ở phiên tòa.

Dõi ánh mắt đau đáu vào xe chở bị cáo đến để mong mỏi cơ hội nhìn thấy mặt chồng, chị Th. buồn rầu kể: “Hai vợ chồng nghèo lấy nhau, tới năm 2015 thì sinh con nhỏ. Những mong có cơ hội tìm kiếm việc làm, vợ chồng dắt díu nhau lên Hà Nội thuê nhà. Công việc làm thuê công nhật của tôi bữa được bữa không, lại vướng con còn nhỏ, nên nguồn thu chính của gia đình trông cả vào đồng lương lái xe du lịch thuê của anh Tuyên. Dịch Covid-19 ập tới, du lịch không còn khách, chồng tôi thất nghiệp. Bí bách, anh Tuyên mang chiếc xe máy cũ của tôi ra đầu đường chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con. Vừa đi làm được ba ngày thì anh ấy gây ra án mạng”.

Hướng đôi mắt cầu xin về phía vợ và đàn con nheo nhóc của anh Đặng Đức C. đến tòa trong vành khăn trắng, chị Th. nghẹn ngào: “Từ ngày chồng tôi gây án mạng, anh ấy bị bắt giam, gia đình tôi bị mất đi trụ cột, nguồn thu nhập chính, sống lay lắt nhờ người thân, bạn bè. Nhưng gia đình anh Đặng Đức C. còn mất mát, khổ sở hơn, mất người là mất tất cả. Tôi xin thay mặt chồng tạ lỗi với gia đình anh Đặng Đức C., chỉ vì phút nóng giận mà chồng tôi gây nên tai họa này...”.

Trong khi đó, chị Nông Thị H., vợ anh C. quàng tay ôm bốn đứa con nhỏ vào lòng, cúi đầu giấu đi hàng nước mắt. Nhà đông con, anh C. đi làm xe ôm, tối ngày lo kinh tế cho cả gia đình. Từ ngày anh C. mất đi, cuộc sống của mẹ con chị lao đao, khốn khó. Không công ăn việc làm, hiện nguồn sống của năm mẹ con trông chờ cả vào họ hàng, người thân.

Phiên tòa tiếp tục hoãn lần thứ hai trong tháng vì vắng một số người tham gia tố tụng. Hai người vợ của bị cáo, bị hại lại lủi thủi ra về trong tâm trạng buồn bã, rối bời vì mất mát và lo toan cho tương lai phía trước.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Anh Đặng Đức C. (ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) vốn hành nghề xe ôm ở khu vực đường Phạm Văn Đồng đã nhiều năm qua. Những ngày giữa tháng 6/2020, anh C. thấy có thêm Lê Văn Tuyên (SN 1989) đi xe máy đến hành nghề xe ôm cùng đoạn đường này, nên giữa hai bên cũng phát sinh những mâu thuẫn nhỏ.

Khoảng 10h ngày 14/6/2020, Tuyên đang đứng đợi khách thì có 1 ô tô khách dừng lại tại khu vực Tuyên đang đứng để cho hành khách xuống xe.

Tuyên chạy lại xe khách để mời đi xe ôm thì anh C. cũng chạy xe tới. Anh C. dùng vai huých vào người Tuyên, ý muốn Tuyên phải nhường khách này cho mình, nhưng Tuyên quay lại nói: “Nhìn nhau mà chạy, làm sao đẩy tao”.

Trước câu nói của Tuyên, anh C. nói: “Khách này tao bắt trước”. Bỏ qua lời nói của anh C., Tuyên nói: “Làm sao?” rồi tiếp tục bắt khách. Tức giận, anh C. đấm liên tiếp vào mặt Tuyên, sau đó hai bên giằng co, đánh đấm nhau.

Tuyên chạy lại chỗ xe máy của mình, mở túi cá nhân lấy 1 con dao gọt hoa quả đâm anh C. rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh C. dù được người dân đưa vào cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong tại bệnh viện.

Sau đâm anh C., Tuyên đến nhà Nguyễn Hà Hưng (SN 1990, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) và kể cho Hưng nghe việc mình vừa gây án.

Hưng gợi ý sẽ đưa Tuyên sang Đông Anh để nhờ bạn xin cho Tuyên làm thợ sửa điều hòa. Sau đó, Hưng gọi điện cho Trương Tuấn Anh (SN 1987, lái xe cho 1 hãng taxi, cùng trú phường Xuân Đỉnh) đến chở Hưng và Tuyên sang Đông Anh.

Tới huyện Đông Anh, Tuyên, Hưng và Tuấn Anh cùng gặp một người bạn của Hưng tên là Hùng. Ban đầu, Hùng chỉ nghe thông tin Tuyên có đánh nhau với người khác nên nhận Tuyên vào làm và cả nhóm kéo đi uống bia tại khu vực gần phòng trọ của Hùng. Tuy nhiên, khi nghe thông tin Tuyên đâm chết người, Hùng không đồng ý nhận Tuyên vào làm và khuyên Tuyên ra đầu thú. Đúng lúc này, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng khi cả nhóm đang ngồi uống bia.

Lê Văn Tuyên sau đó bị truy tố tội giết người, còn Hưng và Tuấn Anh bị truy tố tội che giấu tội phạm.

Tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Văn Tuyên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật Nguyên Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ, cả hai gia đình bị hại và bị cáo đều rất khó khăn. Hành vi giết người của bị cáo Tuyên chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng. “Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong tình huống bị kích động, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát nên cũng mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Qua theo dõi nhiều vụ án, tôi nhận thấy, thời gian gần đây có nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn xã hội rất nhỏ nhặt như va chạm giao thông, tranh giành khách như vụ việc này, thậm chí chỉ vì một ánh mắt nhìn nhau thiếu thiện cảm… cũng có thể trở thành án mạng. Khi sự việc đã xảy ra, ân hận thì cũng đã muộn màng”, luật sư Thơm nói.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-chet-ke-di-tu-vi-gianh-khach-xe-om-bo-lai-vo-con-nheo-nhoc-d49...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-chet-ke-di-tu-vi-gianh-khach-xe-om-bo-lai-vo-con-nheo-nhoc-d493237.html