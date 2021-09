Nghi vấn ghen tuông, khóa trái cửa rồi đốt nhà thiêu sống 3 người

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 09:31 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đang ráo riết truy bắt nghi phạm có liên quan đến vụ phóng hoả thiêu cháy căn nhà cấp 4 với ý đồ sát hại 3 người trong một gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ phóng hoả.

Sáng 6/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh An Giang đang đối hợp cùng Công an TP.Châu Đốc truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người liên quan đến ghen tuông tình ái, tại khu vực tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc vào rạng sáng 5/9.

Trước đó, khoảng 4h giờ sáng 5/9, trong lúc bà Võ Thị Nga (SN 1972, trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1) cùng con gái là chị Bùi Thị Diễm Mừng (SN 1997) và cháu ngoại Cao Quốc Trí (SN 2016 - con chị Mừng) đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước. Chị Mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài.

Hoảng sợ, bà Nga nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất bị thương, còn Mừng và bé Trí kẹt lại trong nhà. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa, dùng búa phá khóa. Đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con chị Mừng ra ngoài an toàn. Sự việc nhanh chóng được báo tin tới cơ quan công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện tường, lực lượng công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Cơ quan công an đã nhận định khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà Nga. Việc gia đình bà Nga thoát chế là được người dân phát hiện kịp thời.

Hiện Phòng PC02 đang phối hợp cùng Công an TP.Châu Đốc tập trung lực lượng, phương tiện truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ phóng hoả ý đồ giết người nói trên.

