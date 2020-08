Nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh bất ngờ thay đổi lời khai

Ngày 23/8, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Bắc Ninh đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong vụ truy xét đối tượng và giải cứu thành công bé trai hơn 2 tuổi bị bắt cóc. Bà Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ghi nhận và biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh). Theo bà Giang, nếu kéo dài thời gian phá án, vụ án bế tắc sẽ khiến rất nhiều người băn khoăn, lo lắng. Bà Giang cho rằng, đặt vào địa vị của người mẹ bà cũng cảm thấy rất lo lắng khi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện nơi giữ cháu bé và giải cứu thành công, đưa cháu bé về an toàn với gia đình.