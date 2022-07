Khởi tố Youtuber Duy Thường cùng 9 đồng phạm sau vụ hỗn chiến tại Bắc Giang

Thứ Năm, ngày 07/07/2022 08:04 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can đối với Youtuber Duy Thường cùng 9 đồng phạm trong vụ dùng súng hỗn chiến.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ việc đánh nhau xảy ra ngày 8/6 tại quán ốc ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Thời điểm trên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm thanh niên của Hoàng Văn Cường (24 tuổi, ở xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) và nhóm của Giáp Văn Đức (26 tuổi, ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam). Tại đây, 2 nhóm thanh niên này đã lao vào hỗn chiến lẫn nhau.

Youtuber Duy Thường vừa bị Công an huyện Lục Nam khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Internet.

Sau khi xô xát xảy ra, Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau xuống khu vực đường TL293 thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu để đánh nhau. Nhóm của Đức và Cường gọi điện liên hệ với một số thanh niên khác mang theo súng, dao cùng nhiều hung khí đến địa điểm đã hẹn.

Vụ hỗn chiến khiến Kim Văn Đức (27 tuổi, ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam) và Đặng Công Đoàn (16 tuổi, ở xã Phương Sơn, Lục Nam) bị thương, vết thương nghi là do súng tự chế bắn đạn hơi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Nam đã báo cáo giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường để lại sau vụ dùng súng hỗn chiến tại Bắc Giang.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 12 thanh niên liên quan đến vụ việc nêu trên. Đáng chú ý trong số này có Đào Văn Thường (28 tuổi, ở thôn Chẻ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn). Đây là một Youtuber khá nổi tiếng với nhiều thông tin được cho là nhảm nhí, Thường sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Trước khi bị tạm giữ, Thường chưa có tiền án, tiền sự.

Đến nay, Đào Văn Thường cùng 7 người khác vẫn bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Riêng 2 người chưa đủ tuổi thành niên nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam cũng tách hành vi sử dụng súng bắn người bị thương trong vụ việc trên để chuyển đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-youtube-duy-thuong-cung-9-dong-pham-sau-vu-hon-chien-tai-bac...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-youtube-duy-thuong-cung-9-dong-pham-sau-vu-hon-chien-tai-bac-giang-d558380.html