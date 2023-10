Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Khu vực nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ

Ngày 16/10, Công an TP.Pleiku, Gia Lai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân việc anh Đ.Q.H. (SN 1994, trú phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người dân phường Ia Kring (TP.Pleiku) bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ ở khu vực đường Nguyễn Đường (tổ 8, phường Ia Kring). Sau đó người dân đã báo với chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.Pleiku tiến hành đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

