Nam thanh niên đất Mỏ rủ bạn đi xe máy 'trêu' CSGT và cái kết bất ngờ

Sáng nay (6/11), thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý điều tra vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long). Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"; Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Tài Anh về tội danh nói trên.

Cụ thể: Vào khoảng 20h30 ngày 17/10, Bùi Tài Anh (16 tuổi) cùng Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Quốc Toàn, Đỗ Quốc Tuấn, Bùi Duy Anh, Đào Huy Hoàng, Lê Phương Thảo và Phạm Bảo Hân (cùng 15 tuổi, trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngồi uống nước tại khu vực dốc cai nghiện (phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long).

Quá trình ngồi uống nước, cả nhóm rủ nhau đi xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng ở ngoài đường, nếu gặp CSGT tuần tra thì điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, Bùi Tài Anh điều khiển xe máy không BKS đi một mình; Duy Anh điều khiển xe BKS 14AU-009.xx phía sau đèo Hân; Hoàng điều khiển xe BKS 14AA-009.xx chở Phương Thảo ngồi sau; Sơn điều khiển xe chở theo Tuấn và Toàn. Tiếp đó, cả nhóm đi từ phường Yết Kiêu theo đường bao biển xuống đường bao biển cột 5.

Nhóm thiếu niên đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường ở TP. Hạ Long.

Khi cả nhóm đi đến đoạn đường đầu cầu Bài Thơ thì gặp Đinh Nguyễn Ngọc Nhạn (14 tuổi, trú tại TP. Hạ Long) điều khiển xe chở Trần Tuấn Anh (14 tuổi, trú tại TP. Hạ Long). Sau khi nhập hội, cả nhóm đi đến đoạn đường Quảng Trường 30/10 thì nhìn thấy chốt CSGT đang làm việc bên phải đường nên điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi bỏ chạy được khoảng 200-300m, Bùi Tài Anh rủ cả nhóm điều khiển xe quay lại đi về hướng Công viên Lán Bè với mục đích trêu lực lượng chức năng. Khi đến gần chốt làm việc của CSGT, Bùi Tài Anh, Trần Tuấn Anh hô "phóng đi, phóng đi", Đinh Nguyễn Ngọc Nhạn hô "đuổi đi" rồi điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi ỉnh ỏi trên đường đi qua chốt CSGT.

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 21h20 ngày 20/10, Bùi Tài Anh tiếp tục điều khiển xe BKS 14P9. 922x lưu thông trên đường. Khi đến đoạn đường Trần Quốc Nghiễn (TP. Hạ Long), do Bùi Tài Anh không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT phát hiện, kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT thu giữ 1 gậy 3 khúc làm bằng kim loại, chiều dài 62cm được để trong tay áo bên trái của Tài Anh.

Tại cơ quan công an, Bùi Tài Anh, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Quốc Toàn, Đỗ Quốc Tuấn, Bùi Duy Anh, Đào Huy Hoàng, Lê Phương Thảo, Phạm Bảo Hân, Trần Tuấn Anh và Đinh Nguyễn Ngọc Nhạn thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

