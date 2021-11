Nam thanh niên bị chém suýt chết bằng chính thanh đao của mình

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đi đánh trả thù, Đức mang theo thanh đao làm hung khí, nhưng lại bị đối phương bất ngờ giành lấy và chém.

Ngày 12-11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đăng Vũ (SN 1999, trú ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là anh Phạm Minh Đức (SN 2000) và anh Bùi Bình Phương (SN 1999), cùng ở huyện Thường Tín.

Trong vụ án này, Phạm Minh Đức, Bùi Bình Phương là bị hại ở hành vi giết người nhưng cũng là bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Đăng Vũ (giữa) và hai bị cáo liên quan.

Ngoài ra, 6 bị cáo khác là Nguyễn Ngọc Quang (SN 2001, ở huyện Phú Xuyên); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1995, ở huyện Thường Tín); Nguyễn Đình Dũng (SN 1999, trú tại huyện Phú Xuyên); Phạm Văn Tú (SN 1994, ở huyện Thường Tín); Nguyễn Trường Sơn (SN 2001, trú tại huyện Thường Tín) và Đặng Quý Long (SN 1999, trú tại huyện Thường Tín) cùng bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, tối 20-11-2019, Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Ngọc Quang và nhiều người khác rủ nhau đi ăn ốc luộc ở một quán ốc thuộc địa bàn xã Minh Cường (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Khi đang ăn, nhóm của Vũ thấy nhóm Bùi Bình Phương và Phạm Minh Đức đi đến quán hỏi: “Thằng nào đánh em tao”.

Trước đó, 2 người em của Phương bị 4 đến 5 đối tượng chặn lại đánh tại quán ốc. Nghe Đức hỏi, Vũ đáp: “Không phải bọn tao”. Trong khi ấy, Quang lại đứng dậy cầm ghế nhựa ném về phía Đức, nhưng không trúng.

Thấy hai bên xô xát, cãi nhau, những người có mặt ở quán ốc đã can ngăn. Do đó, nhóm của Đức ra về và sau đó đến nhà một người bạn. Bực tức vì bị nhóm Vũ chửi, ném ghế, Đức về nhà lấy thanh đao mang ra để ở quán nước của gia đình.

Sau khi thấy Đức về lấy đao, Phương rủ nhiều người khác đi tìm. Gặp nhau, Đức rủ cả nhóm đến quán ốc đánh nhau với nhóm Vũ. Đến nơi, Đức và một người khác đi ra chỗ Vũ chửi và thách thức đánh nhau.

Khi được người quen của hai bên khuyên can không đánh nhau, Đức làm theo. Tuy nhiên, khi đang nói chuyện với bạn, Đức bất ngờ bị Vũ đi vòng ra phía sau, cầm thanh đao lên và chém 1 nhát.

Nhanh chân tránh được cú chém bất ngờ thứ nhất, Đức phải giơ tay ra đỡ nhát thứ hai, rồi bỏ chạy ra đường quốc lộ. Chứng kiến cảnh Đức bị chém, Phương lao vào căn ngăn cũng bị Vũ chém một nhát vào vùng trán.

Quá trình giằng co thanh đao với Vũ, Phương ngã xuống đất nên bị đối phương dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt. Những đối tượng khác của hai nhóm cũng xông vào "đọ sức" nhau.

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi được những người không liên quan can ngăn. Do được cấp cứu kịp thời, nên cả Đức và Phương đều may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định thương tích, Đức bị tổn hại 23% sức khỏe và Phương cũng bị tổn hại 36% sức khỏe.

Bị đưa ra xét xử, Vũ cùng 8 bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đăng Vũ 12 năm tù về tội "Giết người". Phạm Minh Đức, Bùi Bình Phương cùng bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Với các bị cáo còn lại, TAND TP Hà Nội cũng lần lượt áp dụng từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

