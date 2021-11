Chém người họ hàng trên đường đi đổi dao cũ lấy dao mới

Mang con dao rựa cũ đi đổi lấy dao mới, Lâm và người họ hàng xảy ra cãi cọ, xích mích. Sẵn con dao chẻ củi mang theo, đối tượng liền ra tay chém thẳng vào đầu người họ hàng.

Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Doãn Lâm (SN 1977, trú ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Tuấn Khanh (SN 1983) trú cùng địa phương và có họ hàng với bị can.

Theo cáo trạng, Nguyễn Doãn Lâm và Phạm Tuấn Khanh có mối quan hệ họ hàng với nhau, cả 2 cùng có nhược điểm về thể chất và cùng được hưởng trợ cấp người khuyết tật của chính quyền địa phương.

Khoảng 18h30 phút ngày 2/1/2021, Lâm cầm theo con dao rựa (loại dao chẻ củi) kẹp vào nách đi bộ từ nhà đến cửa hàng bán dao của anh Đỗ Duy Cao (cùng thị trấn Thường Tín) để đổi dao cũ lấy dao mới về sử dụng.

Khi Lâm đi đến trước nhà ông Nguyễn Hữu Thọ (cách nhà bị can không xa) thì bất ngờ gặp anh Khanh. Do trước đó, anh Khanh và Lâm có mâu thuẫn nên khi gặp nhau hai người lại to tiếng, cãi cọ.

Xô xát xảy đến, anh Khanh dùng tay đấm vào thái dương đối phương. Sẵn con dao chẻ củi mang theo, Lâm liền vung lên chém vào đầu anh Khanh. Bị hại giơ tây lên đỡ, Lâm tiếp tục bổ thêm nhiều nhát nữa vào tay, mặt và đầu.

Hành vi chém người họ hàng của Lâm chỉ dừng lại khi những người xung quanh phát hiện và vào can ngăn. Anh Khanh sau đó được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu nên không bị tử vong.

Sau sự việc, người nhà anh Khanh đến cơ quan công an trình báo. Theo kết luận giám định, anh này bị tổn hại 11% sức khỏe. Nguyễn Doãn Lâm vì thế mà bị điều tra và tới đây sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Giết người".

Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can mắc bệnh động kinh toàn thể cơn lớn kèm theo rối loạn khí sắc (cảm xúc) thực tổn. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số G40.6 + F06.3.

Cũng theo cáo trạng truy tố, nếu Nguyễn Doãn Lâm bị tòa án kết tội về tội danh cùng khung khoản nêu trên thì mức hình phạt cao nhất mà bị cán có thể bị áp dụng lên đến 15 năm tù.

