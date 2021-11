"Cẩu tặc" chém vỡ gương ôtô, cướp xe máy của người dân

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 09:48 AM (GMT+7)

Hai “cẩu tặc” cầm đao chống trả, manh động chém vỡ kính ô tô, cướp xe máy của người dân để bỏ trốn.

Ngày 3-11, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý hai đối tượng trộm chó manh động, hủy hoại tài sản của nhân dân, cướp xe máy của người đi đường để trốn truy đuổi.

Rạng sáng 31-10, người dân trên địa bàn phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phát hiện 2 đối tượng trộm chó đã truy hô, đuổi bắt. Bị bủa vây, 2 đối tượng đã manh động dùng đao chống trả quyết liệt, chém vỡ kính xe, sau đó vứt lại tang vật và công cụ gây án tiếp tục bỏ chạy. Trong quá trình tháo chạy, 2 đối tượng đã dùng dao uy hiếp cướp chiếc xe máy của một người dân.

Hai đối tượng trộm chó manh động cướp xe máy của người dân để tháo chạy

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động và hành vi nguy hiểm, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và TP Phủ Lý tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Ngô Xuân Tấn (SN 1987) và Trần Văn Nghĩa (SN 1989) cùng trú ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Bước đầu, bộ đôi khai nhận do không có tiền tiêu xài, Tấn đã rủ Nghĩa đi trộm chó, đồng thời chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, đeo biển số giả, chuẩn bị sẵn 1 thanh đao, 3 bao tải và 1 súng bắn điện để làm công cụ đi trộm chó.

Rạng sáng 31-10, 2 gã đi xe máy đến thị xã Duy Tiên để trộm cắp chó. Sau khi trộm cắp được 3 con chó trên địa bàn phường Tiên Nội thì bị người dân phát hiện, truy hô đuổi bắt. Các đối tượng đã dùng đao chống lại lực lượng vây bắt rồi cướp xe máy của một người dân chở nhau trốn chạy, lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng để tìm nơi tẩu tán tang vật, công cụ, phương tiện gây án.

Bộ đôi khai nhận từ đầu tháng 10-2021 đến khi bị bắt đã gây ra 10 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện, thị xã và TP Phủ Lý, thuộc tỉnh Hà Nam.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/cau-tac-chem-vo-guong-oto-cuop-xe-may-cua-nguoi-dan-post485400.antdNguồn: https://anninhthudo.vn/cau-tac-chem-vo-guong-oto-cuop-xe-may-cua-nguoi-dan-post485400.antd