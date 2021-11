Bực tức thái độ, chồng chém vào đầu vợ thương tích nặng

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 17:00 PM (GMT+7)

Trong lúc lời qua tiếng lại, bực tức thái độ, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã xách dao đuổi chém vào đầu vợ mình, gây thương tích 33%.

Chiều 1/11, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Ngọc Vịnh (SN 1952, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “cố ý gây thương tích” quy định tại điểm C, khoản 3, điều 134, bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phan Ngọc Vịnh làm việc với cơ quan điều tra

Trước đó vào khoảng 7h sáng, ngày 26/10/2021, tại nhà riêng, Phan Ngọc Vịnh và vợ là N.T.L (SN 1955) xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức thái độ của người vợ nên Vịnh đã đi lấy dao để đuổi đánh vợ. Thấy Vịnh cầm dao, bà N.T.L đã hô hoán thì bị Vịnh chém vào phần tay

Sau đó, dù người nhà cùng hàng xóm can ngăn nhưng Vịnh tiếp tục chém vào vùng đầu vợ gây thương tích nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời triển khai lực lượng tiến hành khống chế và bắt giữ nóng đối tượng Phan Ngọc Vịnh.

Trong khi đó, kết quả giám định thương tích đối với bà N.T.L. là 33%.

