Nam, nữ thanh niên rủ nhau mở tiệc ma túy trong quán karaoke

Vào 1h45, ngày 5/11, Tổ công tác gồm: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre và Công an TP Bến Tre tiến hành kiểm tra quán Karaoke New Thiên Phát (khu phố Bình Khởi, phường 6, TP Bến Tre). Tại thời điểm kiểm tra có 2 phòng đang hoạt động.

Các đối tượng tại Karaoke New Thiên Phát.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại phòng VIP 5 có 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, phòng VIP 6 có 12 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ tại 2 phòng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy như: đĩa sứ, thẻ card, ống hút quấn bằng tiền polime; 1 túi nilon chứa chất màu trắng nghi là ma túy.

Qua test nhanh, kết quả có 13/17 người (9 nam, 4 nữ) dương tính với ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận có sử dụng chất ma túy ở các phòng hát của quán karaoke.

Hiện Công an TP Bến Tre đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]