Tổ chức “tiệc ma tuý” trong căn hộ chung cư Tân Hoàng Minh

Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Yến Nhi (SN 2000, HKTT tại Phương Mai, Đống Đa); Cung Hoàng Tiến (SN 2000, HKTT tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm); Trần Quang Chiến (SN 1998, HKTT tại Hà Hồi, Thường Tín); Nguyễn Quang Tuấn (SN 1996; HKTT ở tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) và Phạm Lâm Phong (SN 1999, HKTT tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/10, nhận được tin báo của nhân dân, tổ công tác của Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại tòa E1 chung cư Tân Hoàng Minh. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 1 túi nilon màu trắng, 1 gói nilon màu cam có chữ Chali, 1 bát sứ màu trắng… Đấu tranh khai thác, Công an phường Xuân La xác định thêm 4 đối tượng có liên quan. Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường Xuân La để xác minh, làm rõ.

Nguyễn Xuân Yến Nhi.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 12h ngày 4/10, Yến Nhi thuê phòng tại chung cư Tân Hoàng Minh với mục đích để ở và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi nhận phòng, Nhi rủ Tiến và Chiến vào căn hộ để sử dụng ma túy. Đến sáng ngày 5/10, do không còn ma tuý để chơi, các đối tượng đã bàn bạc mua thêm ketamine, “nước vui” và bóng cười để sử dụng. Khi có thêm ma tuý, các đối tượng rủ thêm bạn tiếp tục tổ chức sử dụng ma túy. Đến sáng ngày 8/10, các đối tượng bị Công an phường Xuân La phát hiện, bắt giữ. Qua xét nghiệm, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 5 bị can gồm Nhi, Tiến, Chiến, Tuấn và Phong về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Vụ án hiện đang được Công an quận Tây Hồ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

