Biến biệt thự 3 tầng thành tụ điểm mở tiệc ma túy

Trong các phi vụ, Cường rất khôn ngoan, không bao giờ trực tiếp ra mặt mà chỉ đạo đám đàn em thực hiện, bởi vậy Cơ quan Công an rất khó nắm được chứng cứ bắt quả tang để bắt giữ, xử lý đối tượng này. Thế nhưng mới đây, việc Cường bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ, khởi tố khi cùng đám đàn em tụ tập tổ chức sử dụng ma túy"bay lắc" tại ngôi biệt thự 3 tầng của gã đàn em đã khiến giới "anh em xã hội" ở Hà Nam bất ngờ, bởi "một tay anh chị" như Cường đã bị Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang hành vi phạm tội và phải tra tay vào còng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, việc đấu tranh thành công, bắt giữ, khởi tố Đinh Văn Cường (Cường Tiếm) nằm trong kế hoạch đấu tranh với băng, ổ nhóm giang hồ xã hội, nhóm đối tượng đang gây thanh thế ở địa bàn tỉnh Hà Nam. Thành công của chuyên án được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần quan trọng trong đảm bảo ANTT tại địa bàn, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Theo tài liệu điều tra, Cường và đàn em bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an TP Phủ Lý ập vào bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng ma túy và bay lắc tại ngôi nhà 3 tầng của đàn em ở TP Phủ Lý.

Đối tượng Cường Tiếm (áo kẻ) cùng đàn em bị bắt quả tang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 20h ngày 10/3/2023, sau khi đàn em mua được ma túy tổng hợp dạng kẹo và ketamine, với ý định tổ chức "mở tiệc" và "bay lắc", đàn em đã mời Cường cùng đồng bọn đến để sử dụng. Cường đồng ý rồi lần lượt các đối tượng đến và lên phòng tại tầng 3 để bật nhạc, sử dụng ma túy. Để bữa tiệc thêm rôm rả, Cường đã gọi điện rủ Bùi Thị Phương L (17 tuổi) đến tham gia; ngoài ra, Cường cũng lấy từ trong người ra 1 túi nilon bên trong có chứa 4 viên ma túy tổng hợp màu đỏ dạng hồng phiến để "góp cỗ".

Đến khoảng 1h sáng 11/3/2023, trong lúc Cường và đồng bọn đang phê pha với bữa tiệc ma túy và mải mê "bay lắc", thì bị các CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP Phủ Lý bao vây, bắt giữ quả tang Cường và đàn em, cùng tang vật và dụng cụ chuyên sử dụng ma túy. Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan; đặc biệt là đã thu giữ được tại nhà Cường 1 khẩu súng ngắn tự chế kèm theo hộp tiếp đạn và 5 viên đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo Thượng tá Trần Huy Tài, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam, Đinh Văn Cường (biệt danh Cường Tiếm, SN 1965, HKTT tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, hiện trú tại tổ 5, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) là một trong những đối tượng xã hội có tiếng ở Hà Nam. Đối tượng này vốn gốc gác sinh ra ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý. Trước đây, Thanh Châu là xã trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh Hà Nam.

Bản thân Cường Tiếm nghiện nặng ma túy đã nhiều năm. Những năm 1990 - 2000 của thế kỷ trước, Cường Tiếm là đối tượng giang hồ, ngổ ngáo có tiếng ở đất Hà Nam, từng bị Cơ quan Công an khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích" nhưng bỏ trốn, và bị Công an tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) phát lệnh truy nã toàn quốc. Với bản tính giang hồ, khi bỏ trốn truy nã vào TP Hồ Chí Minh, Cường Tiếm lại tiếp tục gây án, và tiếp tục bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng Cường lại bỏ trốn, quay trở lại địa phương. Sau đó, Cường đã bị Công an tỉnh Nam Hà bắt giữ xử lý về 2 tội danh trên.

Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Cường không tu chí làm ăn mà tìm cách tập hợp nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng, các đối tượng nghiện ma túy để tiếp tục gây thanh thế, uy hiếp những người khác, nhất là các đối thủ cạnh tranh để phục vụ việc làm ăn của mình, từ đó đã gây phức tạp về ANTT ở địa phương. Với tinh thần quyết tâm, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm nhất là các đối tượng cộm cán trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy tập trung theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của Cường.

Đêm 10/3/2023, nắm được nguồn tin Cường Tiếm tụ tập đàn em tổ chức sử dụng ma túy "bay lắc" , lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP Phủ Lý tổ chức 4 mũi tiến công, đồng loạt ập vào bắt giữ quả tang Cường Tiếm và đám đàn em, không để bọn chúng kịp chạy trốn và tẩu tán tang vật. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố Đinh Văn Cường (tức Cường Tiếm) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

