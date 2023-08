Một tiệm vàng ở Cà Mau bị trộm đột nhập lấy 6,6 kg vàng

Hai trong số 5 đối tượng liên quan đến vụ trộm 6,6kg vàng ở Cà Mau

Ngày 31/8, trao đổi với báo chí, thượng tá Lâm Quốc Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án nhóm người đột nhập tiệm vàng lấy đi nhiều tài sản có giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Công an đã triệu tập 5 đối tượng liên quan vụ án gồm: Lê Văn Châu (43 tuổi), Lê Chí Linh (40 tuổi, em ruột Châu), Lê Minh Hoàng (35 tuổi, anh em chú bác ruột với Châu), Lê Văn Lơ (48 tuổi) và Phạm Văn Giới (33 tuổi – cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức có địa chỉ tại huyện Trần Văn Thời và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, tiệm vàng Minh Đức do ông Phạm Minh Đức (44 tuổi) làm chủ và cơ sở kinh doanh được đặt tại nhà cha mẹ của ông Đức. Sau khi việc buôn bán kết thúc, ông Đức sẽ trở về nhà mình cách tiệm vàng khoảng 30m để nghỉ ngơi.

Tối 20/5, đang ngủ thì cha mẹ ông Đức nghe tiếng động bất thường phát ra từ khu vực bán vàng của con trai nên đến kiểm tra. Tại đây, họ đã phát hiện có 2 đối tượng lạ mặt đang trong nhà, khi bị phát hiện những người trên đã bỏ chạy thoát thân.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, công an ghi nhận tại hiện trường két sắt bị cạy phá, vàng trưng bày trong tủ kính bị mất trộm với tổng giá trị khoảng 10 tỉ đồng; trích xuất camera an ninh thì có ít nhất 3 người thực hiện phi vụ trên. Công an nhận định các nghi phạm là người địa phương nên cử trinh sát bám địa bàn, sàng lọc đối tượng.

Ngày 24-8, phát hiện Châu có biểu hiện bất thường và đang mang lượng lớn vàng đi bán nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra các đồng phạm.

Sau khi thực hiện phi vụ thành công, các đối tượng đem cân được 6,6 kg vàng rồi chia đều cho nhau. Sau đó, đem nấu thành từng thỏi và mang một số vàng trộm được đi bán rồi mua lại vàng mới nhằm hợp thức hóa để giữ làm của.

Sau khi bắt được Châu, công an đã lần lượt thu hồi 6 kg vàng (đã đúc thành 11 thỏi) cùng một sổ tiết kiệm có khoảng 530 triệu đồng và tiền mặt.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

