Quản lý nhà trọ trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 4-6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Phương (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phương được thuê làm quản lý nhà trọ trên địa bàn TP Hồng Ngự. Vào khoảng tháng 6-2022, chủ nhà trọ phát hiện bị mất số lượng lớn vàng trị giá 950 triệu đồng nên trình báo công an.

Trịnh Văn Phương trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng vừa bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được Phương là nghi phạm nhưng lúc này, Phương đã bỏ trốn. Do đó, Công an TP Hồng Ngự tiến hành chuyển vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đối với Phương. Đến ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được Phương tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Nguồn: https://plo.vn/quan-ly-nha-tro-trom-vang-tri-gia-gan-1-ti-dong-roi-bo-tron-post736317.htmlNguồn: https://plo.vn/quan-ly-nha-tro-trom-vang-tri-gia-gan-1-ti-dong-roi-bo-tron-post736317.html