Một phụ nữ bịt mặt bắt cóc cháu bé 5 tuổi bị người dân tóm gọn

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 09:36 AM (GMT+7)

Đến chiều 6-5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an phường Long Phước tiếp tục khám xét nhà và lấy lời khai đối với bà Lê Thị Xuyến, 46 tuổi, ở khu phố 9, phường Long Phước để điều tra hành vi nghi bắt cóc cháu bé trai 5 tuổi.

Một số người dân cho biết, khoảng 7h30 cùng ngày, thấy cháu Vũ Tiến Đức đang loay hoay chơi trước sân nhà không có hàng rào. Lúc này, bà Xuyến bịt khăn che kín mặt chạy xe gắn máy đảo qua lại mấy vòng rồi dừng lại trước sân nhà cháu Đức.

Bà Xuyến nhỏ nhẹ dụ dỗ cháu Đức lên xe, rồi rồ ga phóng như bay. Lúc này, anh Lý, chú ruột cháu Đức, đang chơi trong nhà nghe có tiếng xe gắn máy nổ ngoài sân nên bèn chạy ra xem có chuyện gì.

Bà Lê Thị Xuyến lúc bị người dân bắt được

Vừa ra, anh Lý giật mình thấy cháu mình bị người lạ chở đi với tốc độ như bay nên tri hô rồi lấy xe rượt đuổi. Thấy vậy chị Đỗ Thị Anh, mẹ cháu Đức và một số người hàng xóm cũng lấy xe gắn máy cùng đuổi theo.

Biết phía sau có xe đang bám theo, bà Xuyến đã tăng tốc nhằm cắt đuôi tẩu thoát. Tuy nhiên, chạy được gần 1km sang đến địa bàn khu phố Long Điền 2 thì bị nhóm người đuổi kịp và tóm gọn.

Khi tóm được, hàng trăm người dân đã tụ tập vây quanh bà Xuyến, họ lột khăn che mặt bà Xuyến ra, rồi lên án không thương tiếc. Một số người lao vào định cho vài nắm đấm vì bức xúc nhưng được can ngăn nên bà Xuyến không bị thương tích gì.

Ngay khi vụ tóm được bà Xuyến, lực lượng bảo vệ khu phố Long Điền 2 đã có mặt tại hiện trường và áp giải bà này bàn giao cho Công an phường Long Phước xử lý.

Chị Đỗ Thị Anh, mẹ cháu Đức cho biết: “Gia đình, hàng xóm không hề biết gì đến bà ấy. Con tôi cũng nói không biết đến bà này. Đưa về đến nhà cháu cứ ôm mẹ rồi khóc nức nở. Hiện cháu đang rất sợ. May mà mọi người đuổi kịp giành lại được con cho tôi. Tôi lo quá. Nó mà bị bắt cóc thì không biết tôi sống làm sao được”.

Trung tá Dương Thới – Trưởng Công an phường Long Phước cho biết, bà Xuyến thuê nhà ở trọ tại khu phố 9, phường Long Phước, cách nhà cháu Đức khoảng 2km để cư trú. Trong lúc khám xét nhà bà Xuyến, lực lượng phát hiện trong nhà có 1 cháu bé dưới 10 tuổi bị bà khóa cửa nhốt trong nhà. Hiện công an đã tạm giữ bà Xuyến để điều tra làm rõ.

“Tại cơ quan Công an, bà Xuyên tỏ ra rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì sợ sệt. Hiện các cán bộ Công an đang đấu tranh với đối tượng để làm rõ động cơ việc bắt cháu Đức. Đây là vụ việc đầu tiên diễn ra ở địa phương. Khi có thông tin Công an sẽ cung cấp cho báo chí.

Ông Vũ Đức Trí – Tổ trưởng Tổ bảo vệ, Phó Trưởng khu phố Long Điền 2 cho biết, có khả năng đây là vụ bắt cóc trẻ em, nhưng bắt cóc để làm gì thì phải chờ cơ quan Công an điều tra. Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra ở vùng quê vốn dĩ yên bình này. Gia đình cháu Đức và người dân cũng đã đề nghị cơ quan Công an điều tra làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng, không dung thứ cho hành động kinh tởm này.

“Vụ việc đã gây xôn xao với mọi người dân nơi đây. Sau khi hay tin cháu Đức bị bắt, các bậc phụ huynh đã cảnh giác cao độ. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong khu phố tụm năm tụm bàn tán chuyện cháu Đức và nói với nhau cùng cảnh giác” – ông Trí nói.

Cháu Vũ Tiến Đức

Trong khi đó, một người dân ở khu phố 9, từng biết về bà Xuyến cho biết, bà Xuyến thuê nhà trọ sống một mình. Bà có đứa con hiện đang ở tỉnh Lạng Sơn. Bà Xuyến đến Bình Phước sinh sống đã lâu, bà không có nghề nghiệp gì rõ ràng.