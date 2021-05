Một nữ tiếp viên phục vụ 4 quý ông Hàn Quốc trong quán karaoke

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 09:15 AM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 khách nước ngoài và 1 nữ nhân viên người Việt đang hát trong phòng Hera.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 10:35 10/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc10/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Quán karaoke Hera tại thời điểm kiểm tra.

Ngày 10/5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP.Hải Phòng vừa bàn giao Công an quận Ngô Quyền để lập hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 9/5, đoàn kiểm tra gồm phòng PC06 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quán Karaoke Hera có địa chỉ số 225 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke của quán. Quán karaoke Hera lúc này có 1 phòng hát tên Hera trên tầng 2 gồm 5 khách gồm 4 người Hàn Quốc và 1 nhân viên nữ người Việt Nam. Khách trong phòng hát đang sử dụng bóng cười.

Bà Nguyễn Phương Anh, nhân viên cơ sở kinh doanh khai nhận, tại sảnh lễ tân có 5 nhân viên nữ được chủ quán gọi đến vào lúc 22h tối cùng ngày để ngồi chờ đón khách. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 8/5, quán liên tục đón khách hát và hoạt động kinh doanh karaoke.

Ông Phạm Ngọc Quang cũng là nhân viên của quán cho biết cơ sở đã nhận được thông báo và ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên cơ sở này vẫn hoạt động “chui”.

Nguồn: http://danviet.vn/mot-nu-tiep-vien-phuc-vu-4-quy-ong-han-quoc-trong-quan-karaoke-502021105913500...Nguồn: http://danviet.vn/mot-nu-tiep-vien-phuc-vu-4-quy-ong-han-quoc-trong-quan-karaoke-5020211059135007.htm