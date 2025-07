Thi thể dưới lớp cây rừng và hành trình truy tìm kẻ thủ ác

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được đối tượng sát hại ông N.V.M (SN 1959, trú tại xã Kép, Bắc Ninh, là lái xe ôm) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 22/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tìm người thân. Người được tìm kiếm là ông Nguyễn Văn M. (SN 1959, trú tại thôn 2, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Trích xuất camera an ninh từ các hộ dân gần khu vực ông M. thường đón khách cho thấy, khoảng hơn 6h cùng ngày 22/7, ông M. chở nam thanh niên mặc áo trắng, đeo túi màu đen đi về hướng tỉnh Lạng Sơn.

Đến sáng 23/7, người dân đi qua đồi Lim gần khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Người dân quay lại kiểm tra đã phát hiện thi thể một người đàn ông bị giấu dưới lớp cây rừng, còn thanh niên kia bỏ chạy. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Đặng Quang Dũng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ khám nghiệm và điều tra. Các đặc điểm nhận dạng ban đầu của nạn nhân trùng khớp với ông Nguyễn Văn M.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định được đối tượng gây án chính là Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại xã Bố Hạ, Bắc Ninh) và khẩn trương truy tìm tung tích đối tượng.

Từ những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức bắt giữ thành công đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/7, Dũng thuê ông N.V.M chở từ xã Kép về hướng tỉnh Lạng Sơn, sau đó ra tay sát hại ông N.V.M để cướp tài sản. Sáng 23/7, người dân phát hiện thi thể ông N.V.M ở khu vực thuộc thôn Đồn Vang, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Đặng Quang Dũng khai nhận, trong quá trình di chuyển có hỏi mượn điện thoại của ông N.V.M nhưng ông N.V.M không cho mượn nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, đối tượng Dũng đã ra tay sát hại nạn nhân. Được biết, Đặng Quang Dũng là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.