8 cô gái dự tiệc thác loạn cùng bạn trai tại quán karaoke Victoria

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 10:12 AM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 15 đối tượng nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke.

15 đối tượng dương tính với ma tuý tại trụ sở công an.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an huyện Việt Yên phát hiện 15 đối tượng nam, nữ thanh niên mở tiệc thác loạn tại quán karaoke.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 18/3, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an huyện Việt Yên kiểm tra quán karaoke Victoria ở Tổ dân phố Tự, thị trấn Bích Động. Quán karaoke này do chị Đ.T.H (SN 1990, hộ khẩu tại TP.Hải Phòng) làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng 12 tầng 4, lực lượng công an đã phát hiện 15 đối tượng thanh niên (8 nữ, 7 nam) nghi vấn sử dụng trái phép chất qua túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên mặt đĩa sứ màu trắng có chất tinh thể màu trắng (nghi ma túy tổng hợp). Qua test nhanh, phát hiện 15/15 đối tượng dương tính với ma túy. Ngay sau đó, các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Việt Yên để làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Việt Yên lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

