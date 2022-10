Mẹ bé gái bị đóng đinh vào đầu ôm mặt khóc tại toà, im lặng khi bị hỏi về người tình

Trong phiên toà, mẹ bé gái bị đóng đinh vào đầu từ chối trả lời nhiều câu hỏi của HĐXX và cho biết, trước khi Huyên phạm tội với con mình chị rất yêu Huyên và con gái.

Huyên tại phiên toà.

Ngày 13/10 TAND TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”. Huyên là người đóng đinh vào đầu cháu Đ.N.A. (SN 2018, con gái người tình).

Trong phần xét hỏi, do sức khoẻ không được tốt nên bị cáo Nguyễn Trung Huyên được ngồi để trả lời câu hỏi. Bị cáo Huyên đồng tình với bản cáo trạng sau khi đại diện VKS công bố.

Khi HĐXX yêu cầu bị cáo khai lại quá trình 5 lần hành hạ cháu A Huyên bình tĩnh khai nhận, miêu tả lại toàn bộ sự việc trong đó có việc đóng đinh vào đầu cháu A.

HĐXX hỏi, trong 5 lần bị cáo hành hạ cháu A tâm lý của cháu bé như nào? Lúc này, bị cáo Huyên cúi mặt, 2 tay đan vào nhau và im lặng.

Tại sao bị cáo lại ghét cháu A mà đánh đập cháu nhiều như vậy? Bị cáo hành hạ tra tấn cháu bé mục đích có phải giết không? Huyên khẳng định muốn giết cháu A và cho biết: "Bị cáo làm như vậy để không phải nuôi dưỡng cháu. Những lần bị cáo hành hành hạ cháu bé A, mẹ cháu A không biết và không tham gia”.

Trong phiên xét xử, bị cáo Huyên cũng gửi lời xin lỗi gia đình của nạn nhân vì bản thân đã gây ra cái chết cho cháu bé.

Mẹ bé gái bật khóc và từ chối trả lời cầu hỏi

Trả lời câu hỏi của HĐXX, chị N.T.L. (mẹ cháu bé) bật khóc cho biết, chị đi làm quen biết Huyên và có tình cảm với nhau. Trong quá trình chung sống với nhau, thời gian đầu Huyên rất quý con gái chị. Sau quá trình sống chung, chị thấy Huyên nóng nảy hơn hay nói linh tinh, thi thoảng quát mắng chị.

“Chị có xót ruột khi người chung sống với mình hành hạ con mình? Chị thấy hành vi của bị cáo thế nào”?, chủ toạ đặt câu hỏi nhưng chị L, chỉ im lặng, cúi đầu. Chị L cho biết, vì đi làm, gửi con cả ngày, nên không có thời gian quan tâm con, không biết con đã bị hành hạ.

“5 lần anh ấy hành hạ con gái tôi đều không biết vì con không nói và chia sẻ gì với tôi”, chị L nói và cho biết, trước khi Huyên phạm tội với con mình chị rất yêu Huyên và yêu cả con gái.

“Vậy chị có yêu cầu xử lý Nguyễn Trung Huyên nặng hay nhẹ?”, HĐXX đặt câu hỏi thêm song chị L không trả lời.

Trước những câu hỏi của chủ toạ chị L không trả lời, HĐXX đã công bố một trong những lời khai của Huyên tại cơ quan điều tra: “Trong những lần tôi đánh đập, hành hạ muốn giết cháu A, L đều biết và có nghi ngờ tôi gây ra, nhưng do chúng tôi yêu nhau quá và có một con chung nên L. không nói gì”, chị nghĩ gì về lời khai này?. Trước toà, chị L. bật khóc và phủ nhận “không có chuyện vì một đứa con khác mà tôi đánh đổi con của mình, tôi không biết Huyên hành hạ con, tôi không muốn hại cháu”.

Khi trả lời câu hỏi của HĐXX xong, mẹ cháu bé khóc nấc trong phiên toà. Chị L ngồi xuống ôm đầu, lấy tay gạt nước mắt, thi thảng quay sang nhìn di ảnh con gái. Sau khi nghe Huyên kể lại hành vi hành hạ con gái mình, chị L tiếp tục ôm mặt khóc.

Sau khi nghe người tình khai nhận lại hành vi mẹ bé gái ôm mặt khóc nức nở.

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất) và có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn. Anh C nuôi cháu D và cháu L, còn chị L nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên.

Trong thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, Huyên đã nhiều lần hành hạ, cho bé A uống thuốc trừ sâu, đóng đinh vào đầu bé.

Ngày 19/1/2022, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

