Vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: 5 lần bị nhân tình của mẹ hành hạ

Thứ Tư, ngày 05/10/2022 15:21 PM (GMT+7)

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Trung Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, ở Thạch Thất, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”.

Huyên được xác định là đối tượng đã đóng đinh vào đầu cháu Đ.N.A. (SN 2018, con gái người tình) gây rúng động xã hội vào đầu năm 2022.

Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất) và có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị L. và anh C. ly hôn, anh C. nuôi cháu D. và cháu L.. Chị L nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị L. làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L. có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên.

Sau đó, từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, Huyên cùng chị L. đưa cháu A. thuê phòng trọ tại xã Tân Xã, Thạch Thất sống chung. Trong thời gian sống chung, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị L.

Lần đầu tiên vào khoảng tháng 9/2021. Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu A. không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Lần thứ 2, vào chiều 9/10/2021, Huyên đã pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu A. uống, làm cháu A. bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Lần thứ 3, vào chiều ngày 22/11/2021, tại phòng trọ Huyên đã dùng tay bóp cổ phía sau gáy cháu A. làm cháu A. há miệng ra. Huyên dùng tay phải bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu A. bắt cháu nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu A. không tử vong.

Lần thứ 4 vào khoảng 23h ngày 24/12/2021, cũng tại phòng trọ, Huyên đã dùng cạnh tay trái đánh vào cánh tay của cháu A. làm cháu A. ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Lần thứ 5 vào khoảng 8h ngày 17/01/2022, tại phòng trọ, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A. làm cháu bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu A. đã tử vong tại bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Ngày 19/1/2022, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho biết, ngày 13/10 TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử công khai Nguyễn Trung Huyên về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

