Vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Mong ở thế giới bên kia con không bị nỗi đau dày vò

Thứ Hai, ngày 14/03/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau gần 2 tháng bị nỗi đau thể xác dày vò, mặc dù các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tận tình cứu chữa nhưng điều kỳ diệu đã không thể đến với bé gái 3 tuổi. Sự ra đi của bé không chỉ là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình, người thân mà còn khiến cho những người theo dõi sát tiến trình vụ việc cũng quặn thắt tim gan.

Tội ác bị phơi bày

Sự việc khởi nguồn từ ngày 17/1/2022, khi Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi Đ.N.A (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Qua kết quả chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện nhiều vật thể lạ giống đinh trên hộp sọ cháu bé. Qua một giờ hồi sức cấp cứu, trước tình trạng nguy cấp, bệnh nhi đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục điều trị.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, phía Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã thông tin vụ việc tới Công an huyện Thạch Thất. Sau khi tiếp nhận thông tin, trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo và phối hợp cùng Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc, đồng thời triệu tập một số người liên quan để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ.

Hình ảnh những chiếc đinh, Huyên ghim trong đầu bé A.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Thất xác định đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, làm nghề thợ mộc), người tình của mẹ bé A. chính là nghi phạm chính trong vụ việc.

Ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành bàn giao đối tượng Huyên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Một ngày sau, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Huyên để làm rõ hành vi "Giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, hắn khai nhận đã đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu cháu Đ.N.A. khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa.

Nạn nhân có tuổi thơ giông bão

Cháu Đ.N.A là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ cháu bé ly hôn cách đây không lâu. Trước khi xảy ra vụ việc trên, bé A. ở trọ cùng mẹ đẻ và nhân tình của mẹ tại một phòng trọ chật hẹp nằm trên địa bàn xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất).

Theo một người dân địa phương cho biết, chị L. (mẹ cháu A.) và nhân tình thuê trọ tại đây từ tháng 9/2021. Họ sống khá khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Bản thân cháu A. là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng khá nhút nhát.

Trong quá trình sinh sống, giữa chị L. và nhân tình nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Khi nhắc tới những sự việc đã xảy ra với cháu A. nhiều người đều có chung tâm trạng bàng hoàng, sửng sốt.

Thông tin từ người thân cháu bé cho hay, chỉ trong vòng vài tháng đi ở trọ, bé A. đã phải nhập viện tới 4 lần vì những nguyên nhân ít ai có thể ngờ tới.

Cụ thể, lần đầu cháu bị dị vật ở mũi phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây khoảng một tháng, cháu được phát hiện có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và lần cuối cùng thì có tới cả chục chiếc đinh găm vào hộp sọ.

Điều kỳ diệu đã không thể đến

Sau gần 2 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé gái Đ.N.A (3 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ bạo hành, bắn đinh vào đầu đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 12/3.

Nguyên nhân tử vong của bé A. được xác định là do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Trong suốt thời gian điều trị tại đây, không có thời điểm nào cháu A. cử động tay chân hay có chút tiến triển.

Ngay sau khi nhận tin báo, người thân bé A. đã có mặt tại bệnh viện. Đêm 13/3, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, trong đầu bé A. có tới 10 chiếc đinh, bị ghim.

Điều kỳ diệu đã không thể đến với cháu A.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thời điểm đó, người thân của bé A. đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Đặc biệt, chị L. (mẹ cháu A.) thường xuyên mất bình tĩnh. Chia sẻ với báo chí, chị L. nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Tôi nhận tin lúc chập tối 12/3, rồi lập tức đến viện. Tôi trách bản thân, trách Huyên khi đã gây đau khổ cho A". Theo nguyện vọng của gia đình, các bác sĩ đã lấy toàn bộ đinh, ra khỏi hộp sọ của bé. "Vậy là ước nguyện cuối cùng của gia đình đã được thực hiện. Những chiếc đinh được lấy ra khỏi đầu cháu. Con mất nhưng không còn đau đớn nữa", anh Chung (bố cháu A.) nói trong nước mắt.

Sau đó, thi thể cháu A. được gia đình đưa đi hỏa thiêu tại đài hóa thân hoàn vũ (Công viên Vĩnh Hằng – Ba Vì, Hà Nội) và tro cốt được chuyển về quê nhà Thạch Thất để làm lễ tang vào sáng 13/3.

Lễ tang của cháu Đ.N.A được rất nhiều người tới dự, tiễn đưa. Nói về vụ việc, nhiều người có mặt tại đám tang đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Chị K. (một người dân tại huyện Thạch Thất) chia sẻ: "Số phận cháu bé thật đáng thương. Mong rằng ở thế giới bên kia, con sẽ không còn bị bất cứ nỗi đau nào dày vò nữa".

Kẻ thủ ác đối diện hình phạt "Tử hình"

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi phạm tội của đối tượng là vô cùng tàn ác, man rợ khi đang tâm sát hại cháu bé 3 tuổi trong đau đớn.

Hành vi phạm tội của đối tượng đã gây nên sự kinh hoàng, rùng rợn trong xã hội và sự phẫn nộ tột đỉnh của mọi người. Chỉ vì bực tức cháu A. là con riêng của người tình mà đối tượng đã nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập, và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình. Với động cơ, mục đích giết cháu bé thể hiện sự đê hèn, quá trình thực hiện phạm tội một cách man rợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răn đe, trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hiện nay.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên

Như vậy với hậu quả cháu bé đã tử vong thì hành vi phạm tội của nghi phạm sẽ không còn thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Do đó, hành vi phạm tội của nghi phạm đã hoàn thành nên phải chịu trách nhiệm về tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, I, n, q (khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự 2015) với khung hình phạt cao nhất "Tử hình" là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, hậu quả gây ra. Đối với những hành vi tàn ác sát hại cháu nhiều lần không thành thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng phạm tội "Giết người" 2 lần trở lên theo quy định tại điểm g (khoản 1, Điều 52, Bộ luật hình sự).

