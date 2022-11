Bị đâm chết vì nợ 6 triệu đồng

Hiện trường xảy ra vụ giết người.

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Phúc Vinh (sinh năm 1999, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/11, Vinh đến gặp Nguyễn Quốc C. (sinh năm 1982, quê Đồng Nai) tại ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh. Tại đây, Vinh yêu cầu anh C. trả 6 triệu đồng tiền nợ trước đó. Anh C. nói không có tiền nên 2 bên cự cãi. C. dùng tay đánh Vinh. Sau đó, Vinh chạy vào nhà một người dân gần đó lấy 1 con dao đâm anh C. 1 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

