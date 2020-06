Ly kỳ vụ án trộm điện thoại Vertu… 450 triệu

Một số vụ án liên quan đến điện thoại Vertu Tháng 11-2019, TAND TP.HCM tuyên phạt Bùi Văn Thanh (sinh năm 1977) và Thạch Cang (sinh năm 1994) mỗi bị cáo 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, tháng 10-2018, anh T. chạy ô tô chở chị D. từ quận Gò Vấp về quận 9. Trên đường đi, do cãi nhau nên cả hai ra khỏi xe và anh T. để lại trên ghế tài xế túi xách hiệu LV bên trong có 100 triệu đồng, điện thoại iPhone và Vertu cùng một số giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, anh T. chỉ đóng cửa lại nhưng không chốt cửa, một lúc sau quay lại thì mất túi xách. Qua trích xuất camera, công an xác định Thanh và Cang lấy trộm. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản hai bị cáo lấy trộm cắp là hơn 574 triệu đồng (riêng chiếc điện thoại Vertu được định giá là 450 triệu đồng). Tháng 3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hòa (sinh năm 1971, ngụ quận 10, chạy xe ôm) chín năm tù về tội trộm cắp tài sản. Vợ của Hòa là Đào Thị Thu Hồng (sinh năm 1977) bị tòa tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Hòa chạy đến chùa Vĩnh Nghiêm (phường 7, quận 3, TP.HCM) mang theo cây nhíp dài đã chuẩn bị để gắp trộm tiền trong hòm công đức ở chùa. Khi đến thùng công đức khu chính điện, Hòa nhìn thấy túi da màu nâu của ông PVT đặt gần không có người trông coi. Hòa lén lút lấy túi da giấu vào bên trong áo đang mặc rồi đi bộ ra ngoài lấy xe chạy về. Hòa cầm túi về nhưng do có khóa mã số nên lấy dao lam rạch, thấy bên trong có 4,8 triệu đồng, 10.000 yen Nhật và điện thoại di động Vertu màu vàng (được cơ quan tố tụng định giá hơn 484 triệu đồng).