Ly kỳ vụ mất tích 213 container hàng

Nhiều người lọt tội? Trong quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Được, Trương Văn Tuấn, Nguyễn Anh Kiệt (là các cán bộ hải quan) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, VKSND Tối cao đã nhiều lần có văn bản yêu cầu (trong đó có việc trả hồ sơ điều tra bổ sung) nhưng Cơ quan CSĐT Bộ công an không bổ sung được tài liệu, chứng cứ xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của những người này nên VKSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với 3 người này. Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2015 đến tháng 2-2016, Nam đã chỉ đạo đàn em chuyển vào tài khoản mang tên Phạm Thùy N. số tiền hơn 6,4 tỉ đồng với nội dung "thanh toán tiền đất" hoặc "trả tiền đất". N. biết rõ đây là nguồn tiền bất hợp pháp nhưng vẫn rút tiền để kinh doanh bất động sản hoặc gửi tiết kiệm nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Tuy nhiên, cáo trạng kết luận chưa đủ căn cứ xử lý N. về tội "Rửa tiền".