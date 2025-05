Vụ “lòng se điếu”: TP HCM đang lấy mẫu kiểm nghiệm

Chiều 7-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, thông tin các đội quản lý an toàn thực phẩm đã vào cuộc kiểm tra vụ "lòng se điếu" để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Kết quả sơ bộ, đội 6 đã kiểm tra quán L.C ở quận Tân Bình chuyên kinh doanh lòng se điếu và đã lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm. Các đội khác cũng rà soát trên địa bàn và sẽ thực hiện kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả chung.

Cũng theo bà Lan, sở đã theo dõi các quảng cáo về món này trên mạng, thu thập thông tin để kiểm tra chính thức.

Lòng se điếu trên MXH

Đây là phản ứng nhanh của TP HCM khi báo chí phản ánh thực trạng lòng se điếu tự nhiên cực kỳ hiếm nhưng việc kinh doanh lòng se điếu tràn lan, nghi ngờ đã qua "phù phép", gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Dù nguồn gốc mập mờ nhưng lòng se điếu lại được bán với giá rất cao và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

"Người dân nếu phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh hay kho chứa lòng se điếu, nội tạng động vật hay thực phẩm không đảm bảo an toàn hãy gọi vào đường dây nóng: 028.39301714 của chúng tôi" – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM nói.