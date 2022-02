Ly kỳ cái tên "Nguyễn Văn Long" trong 12 vụ án: 4 cha con cùng lãnh án

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hành xử kiểu "Chí Phèo", Nguyễn Văn Long ở Nghệ An đang có hơi men, đã lôi kéo cả 3 con trai trở thành đồng phạm giết người. Dù gã bị kết án tù chung thân, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình, bởi bị cáo gây án quá dã man, côn đồ. Ở Nghệ An còn một đối tượng khác cũng tên Nguyễn Văn Long, trong cơn say trở thành kẻ sát nhân.

Sáng 28-9-2012, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Long (SN 1966, ngụ xã Tân Sơn, H.Quỳnh Lưu, cùng tỉnh) và 3 con ruột của Long về tội giết người. Nạn nhân là ông Phan Văn P. (SN 1961, ngụ cùng xã) bị cha con Long sát hại dã man, khiến dư luận phẫn nộ. Hàng trăm người dân trong xã đã hùn tiền thuê 6 ôtô lớn, khởi hành từ 3 giờ sáng đến TP.Vinh để dự phiên tòa xét xử Long.

Sát hại hàng xóm vì vết sẹo

Gia đình Long và gia đình ông P. là láng giềng. Mâu thuẫn phát sinh vào mùng 3 Tết Nhâm Dần (ngày 25-1-2012), khi Nguyễn Văn Hoàng (con của Long, SN 1990) và Phan Văn H. (con ông P., SN 1992) cùng nhóm bạn ăn uống vui xuân. Hoàng cho rằng H. "ăn gian" uống qua tua một ly rượu. H. tự ái, ném ly làm Hoàng bị rách mặt, để lại vết sẹo nhỏ. Không chỉ lo chi phí cho Hoàng chữa trị, gia đình ông P. còn bồi thường 7,5 triệu đồng và sang nhà xin lỗi Hoàng.

Nguyễn Văn Long (đã sát hại ông P.) trước vành móng ngựa

Khoảng 13 giờ ngày 20-4-2012, sau khi ăn cơm trưa, uống rượu tại nhà, Long nhìn vết sẹo trên mặt Hoàng, chửi: "To đầu mà để thằng nhỏ hơn đập cho nát mặt ra". Hoàng đáp lại: "Bố đừng có khích con". Đã có hơi men trong người, Long la lớn: "Giờ tao lên tính sổ với thằng P.". Long cầm dao và chiếc đục gỗ chạy sang nhà ông P., Hoàng cầm ống tuýp sắt, cùng hai người em Nguyễn Văn Tú (SN 1995) cầm dao bấm, Nguyễn Văn T. (SN 1997) chạy theo.

Thấy cha con Long xông vào nhà đằng đằng sát khí, ông P. đang ngủ trên giường bật dậy, lấy dao tự vệ. Long đâm 2 nhát bằng chiếc đục gỗ trúng lưng, bụng ông P., Hoàng dùng tuýp sắt đánh vào tay ông P., làm rơi dao. Long chém một nhát vào đầu người hàng xóm. Tú cũng hùa theo đâm vào ngực nạn nhân. Bà Hồ Thị H. (vợ ông P.) ở phía sau chạy lên, thấy chồng nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó.

Gây án xong, Long cùng các con bỏ trốn, định tẩu thoát vào Nam bằng xe tốc hành nhưng bị tóm gọn ngay trong sáng 21-4- 2012. Ra tay giết người, lôi 3 con trai vào vòng lao lý, nhưng đứng trước vành móng ngựa, Long vẫn không biết hối cải. Gã liên tục chối tội, thậm chí còn cười mỉa mai như thách thức pháp luật.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Là cha nhưng Long không làm tròn bổn phận dạy dỗ, hành xử đúng cách, ngược lại còn kích động, lôi kéo 3 con thành đồng phạm giết người. HĐXX tuyên phạt Long án tù chung thân, Hoàng 13 năm tù, Tú 9 năm tù, cùng về tội giết người. Riêng T. lúc phạm tội còn nhỏ tuổi, không trực tiếp tham gia sát hại nạn nhân nên bị phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo). HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông P. 111,5 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi mẹ ông P. (hơn 90 tuổi) 1 triệu đồng/ tháng. Nhiều người trong thôn cho rằng, tòa xử Long án tù chung thân là còn nhẹ, lẽ ra phải tuyên án tử hình mới tương xứng.

Nguyễn Văn Long (đã đâm ông Đ.) gục khóc vì hối hận tại tòaNước mắt sau buổi tiệc

Tối 18-11-2019, Nguyễn Văn Long (SN 1967) và anh Hoàng Minh Đ. (SN 1985, cùng ngụ xã Nghĩa Hưng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) dự tiệc do xóm tổ chức rồi cùng nhiều người khác đến nhà một người trong xóm để hát karaoke. Thấy Long say rượu, có nhiều lời lẽ, hành động không thiện cảm, anh Đ. tát gã 2 cái vào mặt rồi đuổi về.

Long về nhà kể cho vợ nghe, cho rằng "Đ. nhỏ mà hỗn". Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Long cầm dao đến tìm anh Đ. lúc này vẫn đang ca hát, nói: "Mi con nít mà dám đập tao". Hai người xô xát, đánh nhau. Long dùng dao đâm anh Đức 3 nhát. Nạn nhân đạp Long ngã đập đầu xuống đường, bị thương. Anh Đức được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết đâm quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi được vợ băng bó vết thương, Long đến cơ quan công an đầu thú. Gia đình Long đã bồi thường cho nạn nhân 114 triệu đồng. TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 13-5-2020. Tại tòa, Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bày tỏ sự ăn năn, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, tuy nhiên phía nạn nhân cũng có một phần lỗi. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Long 17 năm tù về tội giết người và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi đứa con nhỏ của anh Đ. 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Mất mạng vì cú quơ túi đựng vợt tennis

Ngày 22-11-2013, TAND TP.Hà Nội đưa nhóm côn đồ cùng ngụ xã Minh Khai (H.Từ Liêm) ra xét xử, gồm: Nguyễn Văn Phi (SN 1992), Vương Công Nam (SN 1990), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Gia Đức (cùng SN 1991), Vương Công Linh (SN 1988). Nhóm này đã gây ra vụ đánh nhau gây chấn động dư luận địa phương. Nạn nhân trong vụ án là Ngô Tuấn D. (SN 1984, ngụ xã Đông Ngạc, H.Từ Liêm) và ông Lê Minh S. (SN 1966, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội).

Nhóm côn đồ gây án tại Hà Nội cúi đầu nghe tòa tuyên án

Vụ đánh nhau bắt nguồn từ việc Linh hỏi vay ông Nguyễn H. (ngụ cùng thôn) 30 triệu đồng. Ông này giới thiệu ông S. cho vay. Đến hạn trả nợ ngày 19-6-2012, ông S. đến nhà, nhưng không gặp Linh. Tối 21-6-2012, ông S. cùng D. đến nhà tìm Linh thì xảy ra cự cãi với mẹ gã. D. đe dọa sẽ chặt chân, tay Linh nếu không trả nợ. Chiều hôm sau, chủ nợ tiếp tục cùng D. đến nhà Linh. Lần này, D. mang theo 2 thanh kiếm bỏ trong túi đựng vợt tennis.

Do không có tiền nên Linh nhờ ông S. giúp chia tách, sang tên "sổ đỏ" khu đất của gia đình để mang đi cầm, lấy tiền trả nợ. Nam (anh họ Linh) nghe chuyện, liền quát mắng, lấy chiếc mũ bảo hiểm đánh Linh. Lúc sau, ông S. cùng D. và Linh đến nhà ông Nguyễn H. kể lại sự việc. Ông Nguyễn H. gọi Nam sang nói chuyện. Nam nhờ Phi "hộ tống". Trong lúc Nam dàn xếp chuyện nợ nần thì bị D. quơ túi đựng vợt tennis trúng mặt để khiêu khích.

Cho rằng đàn anh bị làm nhục, Phi chạy về nhà lấy bao tải đựng dao, kiếm, tuýp sắt, rủ thêm Long, Đức đi theo. Tại nhà ông Nguyễn H., nhóm Nam vây đánh ông S. và D. Chủ nợ chạy lên lầu, nhưng không thoát. Bị nhóm Phi đâm chém túi bụi, chủ nợ chấp tay van xin mới được tha. D. chạy lên tầng thượng, bị nhóm Phi lôi xuống, đâm, chém cho đến khi gục ngã. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ có chủ nợ thoát chết.

TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Phi và Nam án tù chung thân, Nguyễn Văn Long 20 năm tù, Đức 18 năm tù về tội giết người. Riêng Linh lãnh án 30 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

(Còn tiếp...)

--------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án vào lúc 19h00 ngày 2/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ly-ky-cai-ten-nguyen-van-long-trong-12-vu-an_122486.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ly-ky-cai-ten-nguyen-van-long-trong-12-vu-an_122486.html