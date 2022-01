Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án: Khi thôn đội trưởng... múa dao!

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, gã thôn đội trưởng ở Bắc Giang cầm cây đao dài 1,73m sát hại người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Một đối tượng tên “Long” khác quê ở Bắc Giang sang Bắc Ninh xin thuốc lào để hút, nhưng bị từ chối, lại ra tay dìm chết người câu cá dưới ao rồi cướp xe tẩu thoát. Ở Bắc Giang còn một người tên “Long” nữa vì bênh em trai, đã sát hại chủ thầu xây dựng. Cả 3 đối tượng đều bị truy tố về tội giết người và đều thoát án tử.

Ngày 21-6-2018, TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án Nguyễn Văn Long (SN 1986, ngụ xã Chu Điện, H.Lục Nam, cùng tỉnh) phạm tội giết người ra xét xử sơ thẩm. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Điển (SN 1974, cùng ngụ thôn với gã).

Trả giá cho một đợt "múa dao"

Theo cáo trạng, Long là dân quân tự vệ, thôn đội trưởng Mẫu Sơn, được Ban Chỉ huy Quân sự xã giao đi gửi giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân trong thôn. Trong ngày 15-11 và 4-12-2017, Long gửi giấy đăng ký khám nghĩa vụ quân sự cho thôn, trong đó có anh Nguyễn Văn Thắng, nhưng anh này đi làm ăn xa, không về nhà. Long thông báo cho gia đình để nhắn anh Thắng quay về đi khám nghĩa vụ quân sự, nhưng ông Nguyễn Văn Điển (cha anh Thắng) không gọi.

Sáng 6-12-2017, Long đi viếng đám tang trong xã, uống vài ly rượu. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, y trở về rồi ra sạp bán thịt heo ở gần nhà nói chuyện. Một lúc sau, ông Điển chạy xe máy đến mua thịt heo. Long nhắc chuyện anh Thắng không đi khám nghĩa vụ quân sự rồi bảo ông Điển sắp tới có đợt khám thì gọi con về. Ông Điển nói: “Con tao đi đâu tao không biết, mày đưa giấy thì đưa”. Giữa hai người xảy ra cãi vã, chửi nhau. Mọi người can ngăn, đưa Long về nhà, còn ông Điển đứng chờ cân thịt heo.

Bực tức, Long lấy cây đao chạy ra sạp thịt heo, đâm ông Điển, nhưng không trúng. Ông Điển bỏ chạy một đoạn thì dừng lại. Chủ sạp thịt heo can ngăn, bị Long chém một nhát trúng tay trái. Ông này quay người bỏ chạy thì bị gã chém trúng đùi trái. Long chạy tới chỗ ông Điển. Thêm một người dân trong thôn can ngăn, bị Long chém một nhát, may là không trúng. Long đâm một nhát trúng ngực trái ông Điển rồi bỏ về nhà. Nạn nhân đi được vài bước thì gục xuống, được người dân đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa H.Lục Nam, nhưng đã tử vong trên đường.

Thôn đội trưởng Nguyễn Văn Long lĩnh án chung thân

Sau khi gây án, Long đến Công an xã đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Quá trình điều tra, gia đình Long đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tại phiên tòa, Long tỏ ra ăn năn, hối hận. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Long án tù chung thân về tội giết người. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13-3-2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Tội ác của gã thợ mộc

Hơn 2 tháng sau khi thôn đội trưởng Long lãnh án thì xuất hiện một hung thủ Nguyễn Văn Long khác. Dù lành nghề thợ mộc, nhưng Nguyễn Văn Long (SN 1989, ngụ xã Phúc Hòa, H.Tân Yên, Bắc Giang)không lo làm ăn mà tụ tập bạn bè, ăn chơi đàn đúm. Khi về nhà, Long hành hạ vợ, khiến cô này chia tay, để con cho cha mẹ Long nuôi. Sau đó, Long đến Hà Nội thuê nhà trọ ở, nhưng chưa tìm được việc.

Chiều 25-8-2018, Long đi xe khách từ Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) để xin việc làm. Do không xin được việc, chiều hôm sau, y ra Tỉnh lộ 295 (xã Đông Tiến, H.Yên Phong) đón xe buýt về Hà Nội.

Nguyễn Văn Long tẩu thoát trên chiếc xe cướp của nạn nhân

Tại đây, Long thấy ông Nguyễn Văn Năm (SN 1954, ngụ H.Yên Phong) ngồi câu cá nên đi đến bắt chuyện. Bị quấy rầy, nhưng ông Năm vẫn lịch sự trả lời. Đến khi vị khách không mời mà đến xin thuốc lào và nước uống, ông Năm khó chịu ra mặt, nói Long nghiện hút và có ý đồ xấu. Bực tức vì bị chửi, Long đánh vào gáy làm ông Năm rơi xuống ao. Nạn nhân tri hô. Sợ bị phát hiện, đối tượng nhảy xuống ao, bịt miệng, bóp cổ nạn nhân, dìm xuống nước. Đến khi thấy nạn nhân không còn kháng cự, Long mới buông tay, leo lên bờ, cởi áo, tẩu thoát bằng chiếc xe Dream của ông Năm.

Gã đem xe đi bán để kiếm tiền làm lộ phí trốn chạy, nhưng chẳng ai mua vì xe không có giấy tờ. Hung thủ mang xe đến Bệnh viện đa khoa H.Tân Yên gửi rồi tìm đường trốn sang Trung Quốc. Đến giờ ăn cơm nhưng không thấy ông Năm về, gia đình chia nhau đi tìm thì phát hiện ông chết dưới ao.

Xác định đây là vụ án mạng, Công an H.Yên Phong đã báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo điều tra. Lực lượng trinh sát chia nhiều tổ, rà soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời vận động người dân tố giác tội phạm. Kiểm tra camera nhà dân ven đường, trinh sát phát hiện một thanh niên cởi trần, chạy chiếc xe Dream giống xe của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Long.

Nguyễn Văn Long lúc mới bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương truy bắt hung thủ. Đến tối 29-8-2018, trinh sát bắt được Long đang lẩn trốn tại một trại nuôi vịt ở xã Quang Thịnh (H.Lạng Giang, Bắc Giang). Sau đó, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long án tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Hai anh em cùng lãnh án

Khoảng 22 giờ ngày 28-10-2019, tại xã Minh Đức (H.Việt Yên, Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng khiến cả thôn náo động. Nạn nhân là ông Hoàng Trọng Giáp (SN 1984), bị đâm trọng thương, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an H.Việt Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Theo kết luận pháp y, ông Giáp bị vết thương thấu phổi, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập 2 nghi can là anh em ruột Nguyễn Văn Long (SN 1990) - Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, cùng ngụ xã Minh Đức) để làm rõ. Tại đây, Long thừa nhận đã sử dụng dao đâm chết nạn nhân. Chuyện xuất phát từ em trai Long.

Nguyễn Văn Long bị tuyên phạt 20 năm tù

Đầu năm 2019, Thủy làm thợ sơn cho ông Giáp tại các công trình xây dựng do ông này nhận thầu. Được vài tháng, Thủy ngừng làm việc do ông Giáp chưa thanh toán hết tiền công. Thủy đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu ông Giáp trả tiền, nhưng bị cù cưa, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Khoảng 19 giờ ngày 28-10-2019, Thủy gọi điện cho ông Giáp nhưng ông này không nghe máy. Hai tiếng sau ông Giáp gọi điện lại, hẹn gặp Thủy tại ngã tư thôn Hậu (xã Minh Đức) để nói chuyện.

Khi đi, Thủy mang theo thanh sắt dài hơn 8 tấc, còn ông Giáp đến chỗ hẹn cùng vợ và một người bạn. Khi gặp mặt, hai người tiếp tục thách thức nhau. Thủy dùng thanh sắt đánh trúng lưng ông Giáp, nhưng được người bạn đi cùng ông Giáp can ngăn. Thủy bỏ chạy, gọi điện nói với Long rằng vừa bị ông Giáp đánh. Long tưởng thật, lấy dao chạy đến chỗ ông Giáp.

Hai bên lời qua tiếng lại, xô xát, Long rút dao đâm ông Giáp nhiều nhát, trong đó có vết xuyên phổi dẫn đến tử vong. Ngày 9-9-2020, TAND tỉnh Bắc Gang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hai anh em Long - Thủy đều nhận tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Long 20 năm tù về tội giết người, Thủy 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

