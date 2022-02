Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án: Giăng bẫy "xử" tình địch

Qua 4 kỳ báo phát hành, đã có 11 bị cáo cùng tên “Nguyễn Văn Long” liên quan đến 11 vụ án giết người. Trong đó, có 9 vụ do đối tượng tên Long trực tiếp gây án, sát hại dã man 9 nạn nhân. Trong kỳ cuối, chúng tôi đề cập đến vụ án mạng thứ 12 do Nguyễn Văn Long khác gây ra, nhưng y đã tự kết liễu đời mình. Ngoài 12 vụ án mạng, cái tên “Nguyễn Văn Long” còn dính đến hàng loạt vụ án hình sự khác.

Rạng sáng 3-5-2019, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) nhận tin báo có vụ án mạng xảy ra ở xã Tân Hưng. Nạn nhân là anh Vũ Văn C. (SN 1989, ngụ P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, cùng tỉnh), bị Nguyễn Văn Long (SN 1987, ngụ xã Tân Hưng) sát hại. Sau khi gây án, hung thủ đã treo cổ lên cây điều tự tử. Kết quả điều tra, Long và anh C. là bạn thân, thường đi chơi chung. Thời gian gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn vì Long nghi ngờ người bạn có tình ý với vợ mình.

"Kế hoạch" trả thù như phim

Chiều 2-5-2019, Long đi làm rẫy về, thấy anh C. và vợ đang đùa giỡn với nhau trong bếp. Máu ghen nổilên, Long cầm gậy đánh anh C., nhưng nạn nhân chạy thoát. Lúc này, vợ Long lại trách móc, đòi ly dị, gom đồ đạc bỏ đi, khiến gã càng tức giận, muốn trả thù người bạn chí cốt. Một “kế hoạch” được Long vạch ra giống như trong phim. Đầu tiên, y kéo vợ nhốt vào phòng, khóa trái cửa. Bước tiếp theo, đối tượng lấy ĐTDĐ của vợ nhắn tin cho anh C.: “Anh Long đã về Vũng Tàu thăm con rồi...”.

Hai cái chết thảm trước cửa và phía sau ngôi nhà của Long tại xã Tân Hưng

Đoán anh C. sau khi nhận tin thế nào cũng đến, Long chuẩn bị rựa, phục kích chờ tình địch tới là “xử” ngay, rồi tự kết liễu đời mình. Quả không sai, tưởng là tin nhắn của vợ bạn thân, anh C. chạy xe máy từ TP.Đồng Xoài đến nhà để gặp vợ Long lúc 23 giờ 5 cùng ngày. Xe vừa chạy đến trước cửa nhà Long thì anh C. sập bẫy. Long trút cơn ghen tức lên người anh này bằng nhiều nhát dao chí mạng. Nạn nhân không kịp trở tay, gục chết tại chỗ.

Sau khi sát hại người bạn, Long đi ra vườn cách nhà khoảng 20m, dùng dây treo cổ lên cây điều tự tử. Gia đình và người dân trong ấp đưa gã đi cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định đối tượng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hai cặp vợ chồng "đồng lòng" vô khám!

Dù còn rất trẻ, nhưng cặp vợ chồng Nguyễn Văn Long (SN 1994) - Nguyễn Thị Trâm (SN 1993, cùng ngụ P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) không chí thú làm ăn, lại mua bán “cái chết trắng”. Sáng5-9-2019, Trâm đưa Long 150 triệu đồng để đến TP.Vũng Tàu lấy “hàng”. Khi chồng trở về, Trâm chia một phần nhỏ ma túy để bán lẻ cho các con nghiện có nhu cầu, phần lớn còn lại đem giao cho một “mối”ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Hai hôm sau, Long chở Trâm bằng xe máy đến Đà Lạt giao“hàng”. Khoảng 17 giờ cùng ngày, xe chạy tới QL27C (xã Đạ Nhim, H.Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợpvới CSGT tiến hành kiểm tra. Ngoàigói nylon chứa tinh thể màu trắng(nặng gần 500 gram), 2 gói nylonchứa chất bột màu trắng (khoảng40 gram), tổ công tác còn thu giữ của vợ chồng Long 2 khẩu súng tự chế và 8 viên đạn.

Nguyễn Văn Long bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 20 năm tù

Tại trụ sở công an, Long khai gói lớn là ma túy đá, 2 gói nhỏ là heroin, được vợ chồng y vận chuyển tới Lâm Đồng để tiêu thụ. Kết quả giám định, gói màu trắng là methamphetamine (nặng 496,4 gram), 2 gói nhỏ là heroin (38,9 gram). Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Long tại P.Vĩnh Phước (TP.Nha Trang), thu thêm một gói nylon chứa 5,9 gram heroin, 1 khẩu súng và 14 viên đạn.

Với hành vi mua bán hơn nửa ký ma túy, hai vợ chồng Long - Trâm đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu năm 2020, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 40 năm tù, chia đều cho hai bị cáo Long và Trâm về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

“Đồng hội đồng thuyền” với Nguyễn Văn Long - Nguyễn Thị Trâm là cặp đôi Nguyễn Văn Long (SN 1992) - Hoàng Thị Ngát (SN 1993, cùng ngụ xã Gia Hòa, H.Gia Viễn, Ninh Bình). Ngát là bị cáo trong vụ án ma túy, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏdưới 36 tháng. Long cũng là đối tượng nằm trong “tầm ngắm” củacơ quan chức năng. Lẽ ra thấy vợphải trả cái giá quá đắt vì ma túy, Long phải tự răn mình, lo nuôi dạy, chăm sóc con thơ, sau khi bé tròn 36 tháng tuổi và sẽ xa mẹ một thời gian dài. Đằng này, vì hám lợi, Long nối gót vợ lao vào conđường tội lỗi.

Nguyễn Văn Long vừa bị sa lưới

Qua công tác trinh sát, khoảng 11 giờ 30 ngày 8-10-2021, tại đường Mỹ Sơn (thị trấn Me, H.Gia Viễn), tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an H.Gia Viễn bắt quả tang Long đang giấu trong người một gói heroin (hơn 40,74 gram). Khám xét chỗ ở của Long, lực lượng chức năng thu thêm 1 cân điện tử, 120 gói nylon và các dụng cụ phục vụ cho việc mua bán ma túy. Liên quan đến gói ma túy 40,74gram, Long khai đã mua ở tỉnh Hòa Bình, mang về bán cho đối tượng ở H.Gia Viễn với giá 30 triệu đồng để kiếm lời. Hành vi phạm tội của Long sẽ được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật. Giờ đây, khi gã nhận ra hậu quả thì đã quá muộn.

Nguyễn Văn Long vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt

Ngoài ra, còn một số vụ án khác mà thủ phạm cũng mang tên “Nguyễn Văn Long”. Như vụ Nguyễn Văn Long (SN 1985, ngụxã Tân Tiến, H.Văn Giang, Hưng Yên) mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm, chỉ riêng vảy tê tê, Long có trong tay đến 780kg,chứa trong 32 bao tải. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2-6-2021, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt Long 63 tháng tù. Hay trong vụ án tại tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 10-5-2021, Cơquan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạmgiam Nguyễn Văn Long (SN 1985, ngụ P.Nam Viêm, TP.Phúc Yên,cùng tỉnh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

