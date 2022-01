Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án: Sự trùng hợp khó tin

Thứ Bảy, ngày 29/01/2022 19:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

12 vụ án hình sự xảy ra ở nhiều nơi, trong gần 10 năm có một sự trùng hợp đến khó tin. Cả 12 vụ án đều có tên bị cáo “Nguyễn Văn Long” hầu tòa cùng hàng chục bị cáo khác.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Trong số 12 người mang tên “Nguyễn Văn Long”, có 2 bị cáo lãnh án tử hình, 3 bị cáo bị tuyên phạt án tù chung thân, 3 bị cáo lãnh từ 17 - 20 năm tù, 1 bị cáo ở hải ngoại thuê sát thủ “xử” 9 người tại Việt Nam, nhưng bất thành và bị xử án 14 năm tù tại Mỹ. Hiện còn 2 vụ án do Nguyễn Văn Long tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và Nguyễn Văn Long buôn ma túy, chưa xét xử. Ngoài ra, còn một Nguyễn Văn Long khác sát hại bạn thân vì nổi máu “Hoạn thư” rồi tự kết liễu đời mình (?!).

Nguyễn Văn Long lãnh án tử vì sát hại chủ tiệm vàng

Sáng 27-8-2013, người nhà phát hiện ông Nguyễn Hải Hiếu (SN 1970, tên các nhân vật khác trong loạt bài đã được thay đổi) nằm chết trên vũng máu, không mặc quần áo, cơ thể có nhiều vết thương, tại tiệm vàng H.H nổi tiếng ở TT.Trảng Bom (H.Trảng Bom, Đồng Nai; do ông Hiếu làm chủ). Chiếc xe máy SH cùng toàn bộ tiền, vàng nữ trang, ĐTDĐ “xịn”, laptop... trị giá hàng tỷ đồng đã “biến mất”.

Camera của tiệm vàng ghi lại hình ảnh cho thấy, gần 24 giờ ngày 26-8-2013, có 2 thanh niên đến tiệm bấm chuông. Khẩn trương vào cuộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính của 2 đối tượng là Nguyễn Văn Long (SN 1992) và Phạm Ngọc Anh (SN 1991, cùng ngụ H.Krông Pắk, Đắk Lắk). Long và Phạm Ngọc Anh thuê nhà trọ gần tiệm vàng, nhưng đột ngột “biến mất” ngay sau khi xảy ra vụ án mạng.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm (bị cáo Nguyễn Văn Long dấu X)

Hôm sau khi phát hiện vụ án mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng tìm được chiếc xe SH của nạn nhân tại chợ Di Linh. Từ chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định: Long và Phạm Ngọc Anh là nghi can số một của vụ án giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, chúng tẩu thoát bằng xe SH, chạy đến Lâm Đồng thì gửi xe để tránh bị phát hiện. Đến tối 5-9-2013, trinh sát phát hiện Long và Phạm Ngọc Anh thuê phòng tại một nhà nghỉ ở P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác nhanh chóng tóm gọn cả hai vào rạng sáng hôm sau, khi chúng đang ngủ cùng hai cô gái. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ chiếc balô chứa khoảng 2,8kg vàng, giấu dưới gầm giường. Đến ngày 26-9-2013, Nguyễn Văn Tốt (SN 1994, quê Ninh Bình) là kẻ đưa 2 con dao cho Long và Phạm Ngọc Anh gây án, đã ra đầu thú.

Lúc này, 2 tên cướp khai nhận toàn bộ hành vi tội ác. Sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ sớm ly hôn, nghỉ học từ lớp 9, Phạm Ngọc Anh theo cha làm thuê kiếm sống. Rồi cha lấy mẹ kế, y bỏ đi cùng nhóm bạn lêu lổng. Năm 2009, Phạm Ngọc Anh bị kết án 20 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Long cũng từng thụ án tù về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian cải tạo, hai tên này kết thân. Sau khi ra tù, bộ đôi thường gặp nhau. Khi Long rời quê đến Đồng Nai tìm việc, Phạm Ngọc Anh cũng đi theo. Đến vùng đất mới, Long nhiều lần thay đổi công việc. Tháng 7-2013, Long tình cờ gặp ông Hiếu là chủ tiệm vàng giàu có, sống độc thân. Thấy Long cao ráo, ăn nói có duyên, ông Hiếu quý mến, rủ về nhà chơi. Biết chủ tiệm vàng “thích con trai”, Long chấp nhận “vui vẻ” để được ông này cho tiền.

Sau mấy lần đến nhà “người tình”, Long nảy sinh ý định sát hại ông này để cướp tài sản. Y rủ Phạm Ngọc Anh và Tốt cùng tham gia. Tối 26-8-2013, Long gọi điện báo tin có “hàng” mới, sẽ dẫn đến gặp ông Hiếu. Gã và Phạm Ngọc Anh đến tiệm vàng lúc gần nửa đêm, mỗi người mang theo một con dao do Tốt đưa. Sau khi “vui vẻ”, cả hai sát hại chủ tiệm vàng.

Đông đảo người dân Đồng Nai dự phiên tòa sơ thẩm xử lưu động

Chúng lục lấy toàn bộ số vàng và tiền (khoảng 500 triệu đồng tiền mặt). Hai sát thủ tắm rửa rồi tẩu thoát bằng xe SH của nạn nhân. Tẩu thoát đến chợ Di Linh thì trời sáng, sợ bị phát hiện, chúng gửi phương tiện tại một bãi giữ xe rồi đến TP.Đà Lạt chơi. Tại đây, 2 đối tượng mua sắm điện thoại đắt tiền, quần áo mới rồi đón xe đến Khánh Hòa, Hà Nội. Ở Hà Nội vài ngày, chúng đưa 2 nữ tiếp viên cùng đi du hí ở TP.Hạ Long. Trước khi rời Hà Nội, Long gửi cho chị ruột hơn 190 triệu đồng. Do tiêu xài hoang phí nên số tiền cướp được đã hết, Long định mang vàng đi bán, nhưng chưa thực hiện thì bị bắt. Tổng trị giá tài sản bị cướp theo đại diện của nạn nhân khai là khoảng 2,8 tỷ đồng.

Ngày 26-12-2014, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử lưu động. Cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi, trong đó Long giữ vai trò chủ mưu. Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án tử hình đối với Long và Phạm Ngọc Anh cùng về tội giết người, tù chung thân về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà 2 bị cáo này phải chấp hành là tử hình. Riêng Tốt lãnh án 20 năm tù về 2 tội danh trên. Cả 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

28 bị cáo trong vụ hỗn chiến

Vụ hỗn chiến manh động, mang tính chất băng nhóm xã hội đen, sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm dẫn đến chết người từng gây chấn động tại TP.Đà Nẵng. Trong số 28 đối tượng bị truy tố về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, có một bị cáo tên Nguyễn Văn Long (SN 1991).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ 30 ngày 15-11-2011, nhóm do Lê Xuân Khánh (tự Khánh “Thao”, SN 1983, ngụ Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu, đến ăn nhậu tại vũ trường Phương Đông. Do có mâu thuẫn từ trước, Khánh gây sự với Lê Anh Tuấn (SN 1986) là đàn em của nhóm giang hồ do Lê Như Quý (tự Quý “Ương”, SN 1983) cầm đầu, dẫn đến xô xát. Tuấn bị Khánh dùng ly thủy tinh đập chảy máu đầu, liền lên taxi chạy đến Bệnh viện Đà Nẵng để khâu vết thương.

Nhóm bị cáo thuộc băng của Quý “Ương” hầu tòa

Sau đó, Tuấn gọi điện cho Quý cùng nhóm đàn em tìm Khánh để “rửa hận”, nhưng Khánh tránh mặt. Đến 20 giờ ngày 15-11-2011, Tuấn và Quý gọi thêm 7 đàn em lên taxi đến vũ trường Phương Đông tìm Khánh, nhưng không gặp. Quý gọi điện hẹn Khánh “thách đấu” rồi bảo 2 đàn em về nhà Tuấn lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn, đồng thời gọi thêm 4 đàn em đến trợ giúp.

Khánh cũng gọi điện cho 14 đàn em chuẩn bị hung khí ứng chiến, trong đó có Nguyễn Văn Long. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, hai nhóm mang theo hung khí đến ngã ba đường ở Q.Liên Chiểu để đánh nhau. Khánh chém Tuấn bằng mã tấu, nhưng thấy nhóm mình lép vế hơn nên đành tháo chạy. Không may Khánh vấp té, bị nhóm đối phương đánh tử vong tại chỗ.

TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24-12-2012, xét xử 28 bị cáo. Trong đó, 13 bị cáo thuộc nhóm Quý bị truy tố về tội giết người, 14 bị cáo thuộc nhóm Khánh bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, riêng 1 bị cáo bị truy tố về tội che giấu tội phạm. HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: Tuấn 18 năm tù, Quý 16 năm tù, các bị cáo còn lại thuộc nhóm Quý từ 8 - 13 năm tù, các bị cáo thuộc nhóm Khánh lãnh án từ 9 tháng đến 2 năm tù. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Long bị phạt 10 tháng 11 ngày tù.

(Còn tiếp...)

--------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án vào lúc 19h00 ngày 30/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ly-ky-cai-ten-nguyen-van-long-trong-12-vu-an_122324.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ly-ky-cai-ten-nguyen-van-long-trong-12-vu-an_122324.html