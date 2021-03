Lời khai của Dương “đẹp trai”, đại ca chỉ đạo đàn em “chôn sống” nam thanh niên

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận chỉ đạo đàn em “dằn mặt” V để đòi lại 2 chiếc xe máy.

Nguyễn Trọng Dương bị bắt giữ đêm 29/3.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị “chôn sống” ở Nghệ An, ngày 31/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Dương (tức Dương “đẹp trai”, trú TP.Vinh) cùng 13 đối tượng để làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo vị lãnh đạo này, qua đấu tranh, Dương khai nhận nạn nhân N.Q.V (17 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã thuê, mượn 2 chiếc xe máy của nhóm Dương. Tuy nhiên, khi đến hạn, V không có khả năng trả lại cho Dương vì đã mang đi cầm cố.

Sau đó, Dương đã chỉ đạo đàn em “dằn mặt” V để đòi lại 2 chiếc xe máy hoặc đền bù số tiền tương ứng. Ngày 27/3, nhóm đàn em của Dương đã trùm đầu, tát, “chôn sống” N.Q.V đồng thời quay lại clip quá trình này. Clip có độ dài hơn 5 phút đã được lan truyền lên mạng xã hội cùng ngày đó.

Nạn nhân N.Q.V bị “chôn sống” trong clip kéo dài khoảng 5 phút.

Trước đó, sáng 27/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm đối tượng trói lại, hành hung.

Sau đó, nạn nhân bị bắt cởi quần áo, trói tay, trùm túi lên đầu rồi nằm xuống một cái hố có kích cỡ bằng người trưởng thành. Tiếp đó, nhóm đối tượng này xúc đất, cát đổ lên người nam thanh niên như... chôn sống gây bức xúc với dư luận. Nạn nhân được xác định là N.Q.V.

Đến chiều cùng ngày, Công an TP.Vinh đã tạm giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ việc đồng thời tạm giữ thêm 2 đối tượng nữa chỉ 1 ngày sau đó (28/3).

Các đối tượng đàn em của Dương bị cơ quan công an tạm giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận gây án do V thuê, mượn 1 ô tô nhưng không trả. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an làm rõ V chỉ thuê, mượn của nhóm này 2 chiếc xe máy và nạn nhân đã mang đi cầm cố.

Đến đêm 29/3, Công an TP.Vinh bắt giữ Nguyễn Trọng Dương tại địa bàn TP.Hà Nội, đối tượng được xác định là cầm đầu, chỉ đạo các đàn em “dằn mặt” nạn nhân V.

Theo vị lãnh đạo Công an TP.Vinh, Dương có một quá khứ bất hảo khi có 1 tiền án liên quan đến tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và phải chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, Dương có nhiều tiền sự, bị xử phạt liên quan đến các hành vi gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vinh. Cá nhân Dương và đàn em đã nhiều lần bị cơ quan công an nhắc nhở, xử lý hành chính. Thời điểm bị bắt giữ, Dương có khoảng 50 đàn em dưới trướng đang hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay.

