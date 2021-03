Lý lịch "đen" của Dương “đẹp trai”, đối tượng cầm đầu nhóm “chôn sống” nam thanh niên

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 16:01 PM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, Dương và đàn em đã gây ra nhiều vụ việc gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dương “đẹp trai” đăng tải hình ảnh cầm dao, kiếm trên trang facebook cá nhân.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị “chôn sống” ở Nghệ An, ngày 31/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 14 đối tượng có hành vi “chôn sống” nạn nhân N.Q.V (17 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong số 14 đối tượng nói trên, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Dương (tức Dương “đẹp trai”, trú TP.Vinh) là đối tượng cầm đầu.

Theo vị lãnh đạo này, Dương có một quá khứ bất hảo với 1 tiền án liên quan đến tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và phải chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, Dương có nhiều tiền sự, bị xử phạt liên quan đến các hành vi gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vinh. Cá nhân Dương và đàn em đã nhiều lần bị cơ quan công an nhắc nhở, xử lý hành chính.

“Băng nhóm của Dương đã gây ra nhiều vụ việc gây nhức nhối, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn TP.Vinh. Dưới trướng Dương có khoảng 50 đàn em sẵn sàng nghe Dương chỉ đạo làm nhiều việc có dấu hiệu trái pháp luật”, vị lãnh đạo Công an TP.Vinh thông tin thêm.

Các đối tượng đàn em của Dương bị cơ quan công an tạm giữ.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Dương vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay. Đối tượng này luôn trong diện theo dõi của cơ quan công an khi có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự khác trên địa bàn TP.Vinh và các tỉnh khác.

Trên trang facebook cá nhân, Dương có khoảng 8.000 người theo dõi và đăng tải những bức ảnh cầm dao, kiếm. Dương cũng từng đăng tải ảnh chụp cùng Phú Lê - một giang hồ mạng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Chính Dương cũng từng đăng tải lên trang cá nhân nội dung việc clip “chôn sống” nạn nhân N.Q.V chỉ là một trò đùa để... câu like, bản thân Dương không hề liên quan đến vụ việc. Dòng trạng thái của Dương được đăng tải trong lúc đối tượng này đang thuộc diện điều tra của cơ quan công an.

Về cuộc sống thường ngày, theo vị lãnh đạo Công an TP.Vinh, Dương là đối tượng mà người dân không muốn tiếp cận bởi vị đại ca này có vẻ ngoài bặm trợn, đầu trọc dữ dằn và sống theo kiểu dân xã hội. Cơ quan công an cũng đang xem xét xử lý thêm hành vi “Làm nhục người khác” với cá nhân Dương và đồng bọn.

Nạn nhân N.Q.V bị “chôn sống” trong clip kéo dài khoảng 5 phút.

Trước đó, sáng 27/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm đối tượng trói lại, hành hung.

Sau đó, nạn nhân bị bắt cởi quần áo, trói tay, trùm túi lên đầu rồi nằm xuống một cái hố có kích cỡ bằng người trưởng thành. Tiếp đó, nhóm đối tượng này xúc đất, cát đổ lên người nam thanh niên như... chôn sống gây bức xúc với dư luận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

