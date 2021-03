Phá đường dây cá cược bóng đá hơn 400 tỉ đồng do kẻ có tiền án giết người cầm đầu

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 11:10 AM (GMT+7)

Một đường dây cá cược bóng đá với số tiền trên 400 tỉ đồng do Vũ Mạnh Cường, kẻ có tiền án về tội giết người, cầm đầu vừa được Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp triệt phá.

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an chiều 30-3 cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" với quy mô lớn bằng hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet thông qua website bong88.com, với số tiền trên 400 tỉ đồng.

Đường dây cá cược bóng đá cực lớn 400 tỉ đồng - Ảnh M.H

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, ngày 25-3, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành triệt phá đường dây cá cược bóng đá cực lớn.

Công an đã xác định có 5 người đứng ra "Tổ chức đánh bạc" gồm: Vũ Mạnh Cường (được xác định là kẻ cầm đầu), Trần Huy Hùng (SN 1996), Đặng Thị Nga (SN 1991), Trịnh Văn Thành (SN 1972) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1994; tất cả cùng ngụ TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Có 11 người "Đánh bạc" gồm: Vũ Thị Thủy, Ngô Xuân Thủy, Trần Đức Trung, Trần Công Sỹ, Vũ Văn Mạnh, Vũ Thị Kiều Ngân, Vũ Thị Thanh Hòa, Lê Đức Anh, Lê Tuấn Minh, Đoàn Xuân Bách (tất cả ngụ tỉnh Nam Định) và Phạm Đức Toàn (ngụ tỉnh Thái Bình).

Vũ Mạnh Cường - kẻ cầm đầu đường dây. Ảnh: M.H

Trong số này, Cường từng có tiền án về tội "Giết người"; Trần Đức Trung có 1 tiền sự và 3 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích; Vũ Văn Mạnh có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, trong đó có 920 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, có cả đao kiếm, hộp đạn và súng thể thao.

Qua đấu tranh, bước đầu công an xác định vào đầu năm 2020, Vũ Mạnh Cường, Trần Huy Hùng, Đặng Thị Nga đặt vấn đề với một người tên Duy (chưa rõ lai lịch) và được người này đồng ý cung cấp cho các tài khoản cá độ trên trang website bong88.com để "Tổ chức đánh bạc".

Theo lực lượng công an, ổ nhóm trong đường dây này chơi cá độ theo hình thức đặt cược với kết quả trận đấu bóng đá giữa các đội của các nước trên thế giới, chủ yếu là các giải Ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức... Sau khi kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền. Từ căn cứ đó, người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau vào ngày thứ Hai hàng tuần.

Cơ quan Công an xác định, tổng số tiền ổ nhóm này đã "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" khoảng trên 400 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tạm giữ hình sự 15 người. Riêng Đặng Thị Nga đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên không bị áp dụng biện pháp tạm giữ.

