Người đàn ông bị chôn sống cùng thi thể con trai: Tội ác liên tiếp

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 04:00 AM (GMT+7)

Bị bắt giữ, tên cướp không chỉ khai nhận toàn bộ hành vi giết người, chôn sống hai cha con mà còn tiết lộ đây không phải lần đầu nhóm của hắn gây án.

Năm 2002, một vụ bắt cóc, giết người rồi chôn sống kinh hoàng đã làm chấn động dư luận thành phố Opelika, bang Alabama (Mỹ). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát sau đó đã tóm gọn nhóm cướp táo tợn này. Từ đây, một tội ác khác của chúng cũng bị phanh phui dù trước đó cảnh sát không thể tìm ra manh mối.

Lộ diện

Sau khi được sơ cứu, Forrest “Butch” Bowyer đã có thể bình tĩnh kể lại các đặc điểm của hai tên cướp, đồng thời cho biết chúng vẫn giữ chìa khóa nhà anh. Cảnh sát sau đó đã tới giám sát căn nhà với hy vọng hung thủ sẽ quay lại để tiếp tục lục lọi. Không lâu sau, một chiếc xe màu trắng phù hợp với thông tin nạn nhân cung cấp đã xuất hiện.

Trong xe, cảnh sát tìm thấy còng tay, cùm, một chiếc mũ cảnh sát thuộc đơn vị chống ma túy cùng nhiều tiền mặt. Tài xế là người đàn ông có tên Michael Carruth (43 tuổi). Giày và quần của Michael có dính máu. Michael lập tức bị bắt.

Từ trái sang phải: Michael Carruth, Jimmy Brooks và James Gary

Michael Carruth là người làm dịch vụ đặt hộ tiền bảo lãnh tại ngoại cho nghi phạm. Đối diện với điều tra viên, Michael khẳng định chưa từng làm hại ai. Tuy nhiên, khi cảnh sát cho biết Bowyer vẫn còn sống, thái độ của Michael đột nhiên thay đổi. Gã đàn ông này nói rằng có thể chỉ điểm nhiều kẻ buôn ma túy lớn trong vùng nếu có thể đạt được thỏa thuận nào đó, dù vẫn không thừa nhận việc giết người.

Ngoài Michael Carruth, cảnh sát tiến hành bắt giữ tên cướp thứ hai. Đó là Jimmy Brooks, 22 tuổi. Jimmy là con trai của người thu mua phế liệu mà nạn nhân Forrest thỉnh thoảng thuê làm tại bãi xe cũ. Tại đồn cảnh sát, nam thanh niên này nhanh chóng thú nhận hành vi của mình.

Jimmy khai Michael cứa cổ Forrest, trong khi hắn bắn cậu con trai. Jimmy nói từng nhờ vả Michael nên phải giúp đỡ hắn. Cả hai đã lên danh sách nạn nhân là những người trong thành phố bị chúng cho là giữ nhiều tiền mặt trong nhà. Tiền cướp được chúng định đầu tư xây dựng phòng trồng cần sa trái phép.

Đặc biệt, Jimmy còn tiết lộ đây không phải lần đầu chúng gây án. Vụ án mạng trước đó có thêm thành viên thứ ba tham gia là James Gary, 22 tuổi. Từ đây, một tội ác khác của nhóm cướp đã bị phanh phui và đây cũng là vụ án mà cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra manh mối. Đó là cái chết của cặp vợ chồng Thurman Ray Ratliff (68 tuổi) và Katherine Combs Ratliff (62 tuổi).

Lĩnh án

Cả ngày 30/1/2002, con gái của hai vợ chồng Ratliff là Katrina gọi điện liên tục nhưng đều không có kết nối. Cảm thấy có gì đó bất thường, chiều hôm đó, cô xin nghỉ làm sớm và trở về nhà tại thành phố Opelika, bang Alabama. Tại đây, Ratliff thấy xe của bố mẹ vẫn được đỗ trước nhà, cửa sau bị phá tung. Vào bên trong, Ratliff bàng hoàng nhận ra bố mẹ đã chết do trúng nhiều phát đạn.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận điện thoại bàn trong nhà bị cắt dây kết nối. Đôi vợ chồng già có vẻ bị tra tấn trước khi chết. Đồ đạc trong nhà bị xới tung, dấu hiệu của việc hung thủ muốn tìm kiếm thứ có giá trị.

Vết đạn bắn trên người các nạn nhân được nhận định do hai khẩu súng ngắn gây ra. Lúc đó cảnh sát đã nhận định nhiều khả năng có ít nhất hai hung thủ. Quanh hiện trường xuất hiện dấu chân hướng về căn nhà bị in hằn trong bùn. Lần ngược lại dấu chân, cảnh sát còn phát hiện vết lốp xe in trong bùn.

Dựa trên những manh mối tìm được, đặc biệt là cách căn nhà bị lục soát khá kỹ, điều tra viên nhận định hung thủ có quen nạn nhân. Trong số những nghi phạm phù hợp với tiêu chí này có bạn trai cũ của Katrina. Ngưởi này 10 năm trước đã bắt cóc và xâm hại Katrina sau khi chia tay, đồng thời từng buông lời đe dọa bố mẹ cô. Tuy nhiên, người bạn trai sau đó đã được loại khỏi diện tình nghi vì khoảng thời gian đó vẫn đang bị giam trong tù.

Cuộc điều tra cái chết của hai vợ chồng nhà Ratliff từ đó cũng đi vào ngõ cụt. Chỉ khi có vụ sát hại, chôn sống hai bố con Forrest “Butch” Bowyer , cảnh sát mới có câu trả lời.

Trong phiên tòa năm 2003, Michael vẫn không thừa nhận tội ác. Nhưng với lời khai của Jimmy và kết quả xét nghiệm cho thấy máu dính trên quần Michael là của nạn nhân, hắn cuối cùng bị kết tội Giết người, Bắt cóc, và Cướp tài sản, lãnh án tử hình. Jimmy cũng phải chịu bản án tương tự. Trong khi đó, James Gary lĩnh án chung thân không ân xá.

