Loay hoay điều tra bổ sung vụ án bị khởi tố vì 'làm phiền người khác 20 phút'

Tòa nhận định không đủ cơ sở buộc tội Lần mở phiên tòa gần đây nhất vào ngày 28-7-2020, tòa tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung với nhận định: Nếu bà Tư còn nợ tiền mà các bị cáo đến nhà bị hại, cổng nhà không đóng, bị hại có mặt tại nhà nhưng do hoảng sợ nên ngay lập tức ra khỏi nhà và báo chính quyền sau 20 phút thì việc các bị cáo đến nhà bị hại là có lý do và vào nhà bằng lối cổng mở là không có hành vi xâm hại trái pháp luật chỗ ở của bà Tư. Do đó, chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo xâm phạm chỗ ở của người khác. Hành vi trên chỉ có thể xử lý bằng các biện pháp khác.