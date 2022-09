Điều tra bổ sung hành vi hiếp dâm và cướp tài sản vụ nam sinh tấn công 2 mẹ con bạn cùng lớp

Nam sinh lớp 11 đột nhập vào nhà và gây án với hai mẹ con bạn học nữ cùng lớp.

Chiều 28-9, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Lang Kim Thế Vinh (trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Khi thực hiện hành vi phạm tội, Vinh mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Dân tộc nội trú 2 Nghệ An. Bị hại trong vụ án là em VTA (trú huyện Quế Phong, bạn học cùng lớp với Vinh) và chị TD (mẹ đẻ của em A).

Bị cáo Lang Kim Thế Vinh tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8-8-2021, Vinh mang theo dao, cuộn băng dính, bốn dây rút nhựa đi bộ đến nhà em A. Do cổng nhà A khóa nên Vinh trèo qua cổng và đi vào sân hàng xóm nhà em A rồi trèo lên cây để đột nhập vào tầng hai nhà em A. Lúc này, mọi người trong gia đình đang ngủ.

Khi Vinh lẻn vào phòng, A đang ngủ thì giật mình bật dậy và tri hô. Vinh đè lên người A và đe dọa “im mồm không tau đâm”. Em A sợ nên phải im lặng thì bị Vinh dùng băng dính, dây rút (bằng nhựa) khống chế, dán bịt miệng, trói tay lại.

Vinh có ý định quan hệ tình dục với em A nhưng bị A chống cự nên dùng dao tấn công vào người em A. Chị D (mẹ của em A), nghe tiếng động đã thức dậy, đi sang phòng của con gái thì phát hiện Vinh đang thực hiện hành vi phạm tội.

Thấy chị D, Vinh cầm dao lao đến tấn công chị D khiến chị gục tại chỗ. Khi chị D và em A nằm bất tỉnh, Vinh bỏ trốn ra khỏi nhà.

Chồng chị D tỉnh dậy, chạy lên tầng hai và gọi xe cứu thương đưa vợ và con gái đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn và đến 15 giờ chiều 8-8-2021 thì bị lực lượng Công an huyện Quế Phong bắt giữ.

Do bị thương quá nặng, em A được chuyển từ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ra BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Việc em A và chị D không bị chết là nhờ được cấp cứu kịp thời.

Kết quả giám định, em A bị tổn thương cơ thể 77% và chị D bị tổn thương cơ thể 29%.

Quá trình điều tra, Vinh có biểu hiện bất an, khi nhớ khi quên hành vi phạm tội của mình gây ra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định tâm thần.

Có rất đông người dân đến tham dự phiên tòa

Bản giám định pháp y tâm thần của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Miền Trung cho thấy: "Tại các thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Vinh bị bệnh: “Rối loạn hoang tưởng...; Tại các thời điểm nêu trên, bị can Vinh hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”.

Về trách nhiệm dân sự, chị D yêu cầu Vinh và gia đình phải bồi thường tổng số tiền hơn 765 triệu đồng. Gia đình Vinh mới bồi thường được 70 triệu đồng.

Tại phiên Tòa, bị cáo Vinh chỉ khai nhận về hành vi giết người. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Vinh 6-7 năm tù về tội giết người.

Phía bị hại và luật sư bảo vệ cho bị hại cho rằng trong vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt tội hiếp dâm và tội cướp tài sản nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung.

