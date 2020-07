Lộ chân dung "nhân vật bí ẩn" chuyên rình rập nhà giàu ở TP.HCM

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 15:02 PM (GMT+7)

Qua thời gian theo dõi lực lượng công an đã bắt giữ được kẻ chuyên đột nhập vào nhà cao tầng ở TP HCM khi đối tượng cùng gia đình đi du lịch ở Đồng Nai.

Ngày 16-7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Đăng (tự Đăng "mèo", SN 1975, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

"Siêu trộm" trong vai thợ sửa ống nước

Đăng "mèo" từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mãn hạn tù năm 2011. Tưởng rằng sau khi ra tù Đăng "mèo" cải tà quy chính, tuy nhiên Đăng vẫn ngựa quen đường cũ khi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tinh vi khắp trên địa bàn TP HCM.

Đăng "mèo" tại cơ quan công an

Quá trình lấy lời khai, cơ quan công an khá bất ngờ khi Đăng "mèo" khai chỉ đột nhập vào những gia đình giàu có, trộm cắp tài sản. Đăng liên tục gây án ở quận Bình Tân, quận 6, Gò Vấp, quận 12, Hóc Môn... khi bị động thì dạt về địa bàn vùng ven quận Thủ Đức hành nghề thì bị tóm gọn.

Thủ đoạn của Đăng "mèo" là giả thợ điện, thợ sửa ống nước rồi tìm những nhà cao tầng, chỉ có người già và trẻ em để đột nhập trộm cắp tài sản.

Sau khi theo dõi trước, Đăng "mèo" đến các ngôi nhà cao tầng gõ cửa. Biết được trong nhà chỉ có người già và trẻ em, đối tượng nói nhận được thông tin vào nhà sửa ống nước, sửa điện... Vào vai, Đăng giả vờ hì hục sửa chữa, sau đó, y giả bộ nói đi lên tầng trên kiểm tra nguồn điện, nước rồi nhanh nhạy đột nhập vào phòng ngủ, dùng tua-nơ-vít cạy hộp tủ lấy trộm tiền, vàng, đô la... Thực hiện xong vụ trộm, Đăng "mèo" lấy đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Với thủ đoạn này, Đăng "mèo" đã thực hiện trót lọt 19 vụ đột nhập nhà dân, trộm số tài sản cực "khủng". Số tiền trộm được Đăng "mèo" nướng vào trò đỏ đen và đi du lịch.

Gay cấn vây bắt "siêu trộm"

Từ năm 2018 đến nay công an quận Bình Tân, quận 12, quận 6, huyện Hóc Môn... liên tục phát đi thông báo truy tìm đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản rất tinh vi. Công an quận Bình Tân còn báo tin cho Công an quận Thủ Đức về hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản nhưng chưa xác định được danh tính.

Xe máy đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản

Sau khi bị động, Đăng "mèo" liền dạt xuống vùng ven để hành nghề. Đối tượng rất tinh vi khi liên tục thay đổi địa điểm hoạt động, đổi xe máy và trang phục để đánh lạc hướng lực lượng công an. Từ Bình Tân xuống quận Thủ Đức trộm cắp tài sản, Đăng "mèo" không di chuyển theo đường chính mà luồn lách vào các con hẻm, men theo đường vòng. Sự ma mãnh của đối tượng khiến công an gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi, truy bắt.

Phải mất thời gian dài đeo bám, trinh sát Công an quận Thủ Đức mới phát hiện đối tượng đang đi du lịch với gia đình tại Hồ Tràm (Đồng Nai). Ngày 10-7, khi hắn đang vui đùa cùng mọi người tại khu du lịch này thì bị trinh sát ập vào khống chế, đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, Đăng "mèo" đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cụ thể, Đăng "mèo" khai khoảng 16 giờ ngày 15-9-2018, hắn đóng giả là thợ sửa ống nước, đột nhập vào nhà dân trên đường số 7 (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) trộm gần 300 triệu đồng.

8h20 ngày 20-6-2019, Đăng "mèo" gõ cửa căn nhà trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) nói với 2 cháu nhỏ rằng "ba kêu chú vô sửa ống nước". Tưởng thật, 2 cháu nhỏ mở cửa cho hắn vào nhà. Lúc này, tên trộm giả bộ lên tầng trên hàn ống nước rồi dùng tua-nơ-vít cạy tủ trong phòng ngủ trộm 7 đồng hồ đeo tay các loại, 1 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ, tiền mặt hơn 37 triệu đồng...

Một vụ khác là khoảng 13 giờ 19 ngày 15-4, Đăng "mèo" mang theo bịch ni-lông đựng 5 quả bơ đến nhà đường số 9 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) gặp bà L.T.M. (người giúp việc) nói chủ nhà gửi bơ cho bà M. Lợi dụng người giúp việc sơ hở, đối tượng đi lên tầng trên rồi đột nhập vào phòng ngủ dùng tua-nơ-vít cạy tủ lấy 5.000 đô la Canada, 14.000 USD, 400 đô la Úc, 1 cây vàng, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng 3 chỉ và nhiều tài sản, 150 triệu đồng... ước tính tổng cộng hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, chỉ tính riêng quận 6, Đăng "mèo" thực hiện 6 vụ, vụ lớn nhất là 200 triệu và 35.000 đô la mỹ vào ngày 19-8-2019. Kế đến, Đăng "mèo" thực hiện 2 vụ ở quận 12, vụ lớn nhất 214 triệu đồng 23-4-2018. Nhiều nhất, Đăng "mèo" đột nhập vào 10 nhà dân ở quận Bình Tân, vụ nhiều nhất lấy 560 triệu đồng. Còn 1 vụ ở xã Bà Điểm (Hóc Môn) nhưng người dân không trình báo.

