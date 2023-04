Lật tẩy thủ đoạn "chồng xác" xe ôtô hết sức tinh vi

Trước đó, qua công tác quản lý, nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát hình sự Công an TP Uông Bí phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "Nguyen duc" đăng tải nội dung mua bán xe ôtô giá thấp.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định chủ tài khoản trên là Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại tổ 40, khu 7, phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Đức mở cửa hàng sửa chữa xe ôtô tại nhà, tuy nhiên không có nhân công và các phương tiện kỹ thuật phục vụ việc sửa chữa. Tại thời điểm xác minh, trong nhà Đức đang có 3 xe ôtô, trong đó có 1 xe đã tháo vỏ và đang bị tẩy xóa số khung của xe.

Nguyễn Văn Đức cùng tang vật

Xác định có dấu hiệu của phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an TP Uông Bí báo cáo đánh giá cụ thể tình hình, phương thức, thủ đoạn và xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đức đã mua lại các xe ôtô không có giấy tờ từ nhiều người, sau đó tiếp tục tìm mua giấy tờ, biển kiểm soát, số khung, số máy cắt rời từ những chiếc xe bị tai nạn cùng chủng loại, nhãn hiệu tương tự với giá rẻ về rồi dùng máy mài để xóa số khung, số máy nguyên thủy của xe đi và dán số khung, số máy đã mua được đè lên, đồng thời sử dụng giấy tờ đã mua được để rút hồ sơ gốc của xe để rao bán trên mạng cho người khác.

Kết quả khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Đức, lực lượng công an đã thu giữ 4 chiếc xe ôtô, 8 bộ biển kiểm soát và nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã làm rõ với thủ đoạn như trên, Đức đã mua bán trót lọt khoảng 25 xe ôtô đi các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên…. Cùng thực hiện hành vi phạm tội với Đức có đối tượng Chu Văn Dương (SN 1993, trú tại Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) là chủ xưởng sửa chữa xe ôtô tại Thanh Oai, TP Hà Nội.

Tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của Dương, lực lượng điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tẩy xóa số khung, số máy.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã thu giữ 13 xe ôtô là tang vật của vụ án.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lat-tay-thu-doan-chong-xac-xe-oto-het-suc-tinh-vi-20230413094433593...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lat-tay-thu-doan-chong-xac-xe-oto-het-suc-tinh-vi-20230413094433593.htm