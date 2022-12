Hình ảnh nhóm giỏi công nghệ thông tin trong đường dây cá độ ngàn tỉ

Ngày 9-12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Sóc Trăng… triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 với tổng số tiền cá cược lên đến 1.000 tỉ đồng.

Đường dây cá cược ngàn tỉ đồng bị bắt giữ

Trước đó, qua nắm tình hình, C02 phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện (hay gọi là "Bảy", SN 1994, ngụ tại TP HCM) cầm đầu.

Đường dây của Thiện quy tụ nhiều đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, hoạt động khắp các tỉnh miền Tây. Để đánh lạc hướng công an, Thiện và đồng bọn thường xuyên thay đổi chỗ và di chuyển liên tục qua các tỉnh thành như TP HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang…

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 6-12, khi các đối tượng đang ghi độ tại một khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà thì bị trinh sát C02 ập vào bắt giữ.

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác khám xét khẩn cấp nhiều tụ điểm, bắt thêm 12 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật vụ việc

Thời gian qua, Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh thành triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô thời điểm World Cup 2022 vừa khai mạc. Bộ Công an cảnh báo người dân không nên tham gia các trò "đỏ đen" để tránh vi phạm pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hinh-anh-nhom-gioi-cong-nghe-thong-tin-trong-duong-day-ca-do-ngan-t...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hinh-anh-nhom-gioi-cong-nghe-thong-tin-trong-duong-day-ca-do-ngan-ti-20221209152405172.htm