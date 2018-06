Lật mặt kẻ đồi bại dụ dỗ cháu gái 10 tuổi “làm chuyện người lớn”

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 21:00 PM (GMT+7)

Phát hiện mối quan hệ “bất thường” giữa Hé với đứa cháu gái 10 tuổi, người dân đã âm thầm theo dõi và trình báo cơ quan công an lật mặt kẻ đồi bại.

Dù đã mấy ngày trôi qua kể từ khi đối tượng Lê Văn Hé (30 tuổi, ngụ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, dư luận tại địa phương vẫn xôn xao.

Vụ việc đã khiến nhiều người dân địa phương vô cùng bức xúc (Ảnh: Thanh Lâm).

Người dân nơi đây đều tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước hành động đáng lên án của đối tượng. Điều đáng chú ý, nạn nhân là bé gái 10 tuổi, tên Q. (học sinh lớp 5, ngụ cùng xã Tân Hùng), cháu ruột của đối tượng Hé.

Ngày 4/6, trao đổi với PV, bà L.T.T.A. (64 tuổi, ngụ xã Tân Hùng) cho biết, do phát hiện mối quan hệ bất thường giữa Hé và cháu Q. nên người dân đã âm thầm theo dõi. Khi đó, tự dưng lúc Q. đang vui đùa cùng với 2 đứa em ở trước sân thì bất ngờ Hé chỉ gọi riêng một mình Q. vào nhà để… “cho tiền”.

Ngôi nhà của nạn nhân, nơi đối tượng Hé từng thực hiện hành vi đồi bại (Ảnh: Thanh Lâm).

Thấy lạ, mọi người đã ngó theo thì thấy khi cháu Q. vừa vào nhà, Hé lập tức đóng hết các cửa lại. Tuy nhiên, qua khe cửa, mọi người nhìn thấy Hé đang có những động tác bất thường với cháu Q.. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, mọi người liền thuật lại cho cha ruột của bé Q. biết, đồng thời làm đơn tố cáo Hé gửi đến cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an có đủ cơ sở chứng minh đối tượng Hé đã nhiều lần có hành vi đồi bại đối với cháu Q. nên tiến hành mời Hé về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Hé đã khai nhận, đối tượng đã nhiều lần dụ dỗ Q. để quan hệ tình dục và đe dọa cháu không được kể lại sự việc với bất kỳ ai.

Theo người dân địa phương, cha Q. thì suốt ngày đi hái dừa thuê, mẹ Q. thì đang thụ án tù do chạy xe máy gây tai nạn chết người. Có lẽ vì biết rõ việc Q. thường xuyên ở nhà không có người lớn nên Hé đã lợi dụng tìm đến dụ dỗ, gây án.

Ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Tân Hùng cho biết, gia đình cháu Q. là gia đình có thu nhập thấp, khó khăn về kinh tế, địa phương đã vận động và hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà hơn 1 năm qua. Riêng đối tượng Hé thì đã ly hôn với vợ từ nhiều năm trước. Tại địa phương, Hé chủ yếu là làm thuê kiếm sống.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.