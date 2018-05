Hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở nhà một mình, "quan xã" lĩnh 8 năm tù

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 21:30 PM (GMT+7)

Thấy em H. đang chơi ở nhà một mình, Toản nảy sinh ham muốn đồi bại nên đã khống chế, hiếp dâm em H.

Ngày 29-5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Phan Thanh Toản (SN 1970), Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải An, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), 8 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Phan Thanh Toản sau phiên tòa - Ảnh: Quyên Quyên

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 7-10-2017, Phan Thanh Toản đang đứng trước cổng nhà mình thì thấy cháu Đ.T.M.H. (SN 2005, hàng xóm với Toản) đang chơi ở nhà một mình nên nảy sinh ham muốn đồi bại. Sau khi mở cổng vào nhà cháu H., Toản ôm cháu H. dù cho cháu H. đã phản kháng. Không dừng lại ở đó, Toản đẩy cháu H. vào phòng ngủ rồi thực hiện bằng được hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Toản thản nhiên đứng dậy ra về.

Sự việc trên đã được cháu H. thuật lại với bố mẹ của mình và gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi lên Công an xã Hải An trình báo vụ việc. Ngay sau đó, Công an huyện Hải Lăng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, thu thập những chứng cứ liên quan. Đến ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thanh Toản. Trong quá trình bị tạm giam, gia đình Toản đã bồi thường cho bị hại số tiền 20 triệu đồng.