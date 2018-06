Dụ bé gái 7 tuổi ra suối thăm bẫy sóc để hiếp dâm

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 15:00 PM (GMT+7)

Quan sát xung quanh vắng người qua lại, Nát dụ dỗ bé gái 7 tuổi đến bờ suối thăm bẫy bắt sóc về chơi rồi hiếp dâm.

Ngày 4-6, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng huyện Tri Tôn (An Giang) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Chau Nát (SN 1998; ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) và đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng này về Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Núi Cô Tô - nơi xảy ra vụ bé gái 7 tuổi bị Nát dụ dỗ đi bắt sóc để hiếp dâm. Ảnh: Internet

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 30-5, bé N.V. (sinh ngày 1-6-2010, ngụ cùng địa phương với Nát) cùng cha, mẹ và chị ruột đến khu vực Suối Giữa trên núi Cô Tô thuộc xã Cô Tô để cắt cỏ cho bò ăn. Sau đó, cả gia đình bé V. vào trại giữ rẫy của Nát ăn uống, nghỉ ngơi. Khi ăn uống xong, bé V. cùng chị ruột được cha mẹ gửi lại trại vì lúc này có Nát và mẹ ruột của thanh niên này trong đó. Khi được mẹ kêu lấy thùng đi gánh nước nước suối về sử dụng thì Nát dụ dỗ bé V. theo cùng để xem bẫy bắt sóc nhen. Tại đây, khi nhìn xung quanh vắng người qua lại nên Nát nảy sinh ý định hiếp dâm bé V. để thực hiện hành vi đồi bại.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cha mẹ V. phát hiện con gái bị đau vùng kín nên chở đến Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn để thăm khám. Ngay sau khi nghe con gái kể về việc bị Nát giở trò đồi bại, cha mẹ bé V. đến Công an xã Cô Tô tố giác.

Tại cơ quan công an, Nát đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như lời người bị hại khai. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nát và làm các thủ tục cần thiết để chuyển đối tượng này về Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.