Lập fanpage giả mạo công an để “câu” like, thanh niên bị triệu tập

Thứ Tư, ngày 15/06/2022 16:59 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã triệu tập N.V.N đến trụ sở để làm rõ hành vi lập fanpage giả mạo cơ quan chức năng.

N.V.N tại trụ sở công an. (Nguồn: CA tỉnh Bắc Giang)

Ngày 15/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Hiệp Hoà đã làm rõ, triệu tập N.V.N (SN 2004, trú tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi thiết lập fanpage, nhóm facebook giả mạo Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đầu năm 2022, N. lên mạng Internet tải về hình ảnh một cô gái mặc trang phục lực lượng vũ trang, sau đó thiết lập 1 tài khoản facebook với tên "Trần Thị Hương (Công an tỉnh Bắc Giang)" và 1 fanpage "Trần Thị Hương" với các thông tin giới thiệu thể hiện là người thuộc lực lượng công an, đặc biệt fanpage để số điện thoại liên hệ của Công an tỉnh Bắc Giang là 02043854328.

Tài khoản facebook do N. lập lên với mục đích “câu” like và tương tác. (Nguồn: CA tỉnh Bắc Giang)

Ngày 26/1, N. tạo lập nhóm facebook giả mạo cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang với tên "Công An tỉnh Bắc Giang". Ngày 10/6, N. đổi tên thành "UBND Công an tỉnh Bắc Giang" và sử dụng tài khoản, fanpage nêu trên để quản trị nhóm. Sau khi tạo lập nhóm facebook "Công An tỉnh Bắc Giang", N.V.N sử dụng tài khoản quản trị "Trần Thị Hương" đăng 1 bài viết với nội dung thông báo "Đây là cơ quan tỉnh Bắc Giang".

Với thủ đoạn trên, nhóm facebook giả mạo Công an tỉnh Bắc Giang do N. tạo lập đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của hơn 1,4 nghìn tài khoản mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, N. khai nhận việc thiết lập, sử dụng các tài khoản, fanpage, nhóm facebook trên chỉ vì thích thú và nhằm mục đích câu "like", câu tương tác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/lap-fanpage-gia-mao-cong-an-de-cau-like-thanh-nien-bi-trieu-tap-50202215616592...Nguồn: http://danviet.vn/lap-fanpage-gia-mao-cong-an-de-cau-like-thanh-nien-bi-trieu-tap-502022156165923743.htm