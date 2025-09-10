Hi hữu người phụ nữ mang 120 triệu đến công an xã nhờ chuyển cho 'công an rởm'

Đại diện Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cách đây ít ngày, đơn vị đã ngăn chặn thành công vụ giả danh công an lừa đảo số tiền lớn của một công dân sính sống trên địa bàn. Đáng chú ý, sau khi rút tiền ở ngân hàng về, nạn nhân đã mang đến trụ sở công an xã nhờ hướng dẫn chuyển tiền cho "công an rởm".

Theo đó, vào chiều 4/9, bà N.T.L (SN 1953, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) mang theo 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của một người tự xưng là cán bộ công an.

Công an xã Vũ Quý ngăn chặn thành công vụ giả danh lừa đảo người dân số tiền lớn. Ảnh: Cơ quan công an.

Tại Công an xã Vũ Quý, bà L. cho biết, trước đó nạn nhân nhận được điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ công an. Trong cuộc nói chuyện, người này yêu cầu bà L. phải chuyển tiền để "làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2". Nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh và vô hiệu hóa toàn bộ sổ tiết kiệm. Đối tượng giả danh còn yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, Công an xã Vũ Quý đã kiên trì giải thích, động viên bà L. và kịp thời liên hệ người thân, đưa nạn nhân đến ngân hàng gửi, giữ lại số tiền, tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, bà L. đã hiểu rõ thủ đoạn kẻ gian, an tâm gửi lại toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Vũ Quý.

Cơ quan công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không nghe, không làm theo yêu cầu chuyển tiền từ những cuộc gọi lạ, giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan Nhà nước. Chủ động cảnh báo người thân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ để không trở thành nạn nhân. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.