Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng xã hội

Ngày 31/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã nhiều lần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng không ít người vẫn còn trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM & PCTPSDCNC) Công an tỉnh An Giang tiếp nhận thông tin về nhiều trường hợp người dân đến trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet bằng hình thức vay tiền trên mạng. Trước nhu cầu vay tiền của nhiều người, đánh vào tâm lý muốn vay nhanh, thủ tục đơn giản, một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội (MXH) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua MXH (ảnh minh họa).

Cụ thể, ngày 12/5, anh N.N.B (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến cơ quan Công an trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng Sacombank, đăng bài trên Facebook với nội dung hỗ trợ vay tiền thủ tục đơn giản. Do đang cần tiền nên anh B. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng và đồng ý vay 40 triệu đồng, trả gốc, lãi mỗi tháng 1,9 triệu đồng trong 24 tháng. Đối tượng yêu cầu anh B. đóng phí mở hồ sơ vay 1,2 triệu đồng, chuyển khoản vào số tài khoản do đối tượng chỉ định.

Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh B. đóng tiền phí bảo hiểm 3,6 triệu đồng. Một lúc sau có đối tượng nữ gọi vào số điện thoại anh B., tự xưng là kế toán của Ngân hàng Sacombank, yêu cầu anh đóng trước tiền gốc, lãi 3 tháng đầu tiên với số tiền 5,9 triệu đồng. Anh B. tưởng đây là khoản tiền đóng cuối cùng trước khi giải ngân nên đồng ý chuyển khoản số tiền trên theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh B. chuyển thêm 5,9 triệu đồng cho 3 tháng tiếp theo và "cam kết" sẽ giải ngân ngay, không đóng thêm khoản nào khác. Tin lời, anh B. làm theo yêu cầu của đối tượng, sau đó bị cắt mọi liên lạc. Tổng số tiền anh B. bị đối tượng lừa đảo là 16,7 triệu đồng.

Cũng với phương thức, thủ đoạn trên, anh N.V.T. đến Phòng ANM & PCTPSCCNC Công an tỉnh An Giang trình báo bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 23,4 triệu đồng.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trên mạng, Công an tỉnh An Giang thông báo phương thức, thủ đoạn trên đến người dân để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này. Theo đó, người dân cần cảnh giác trước các loại hình quảng cáo vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua MXH, vì đây là bẫy của đối tượng dàn dựng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân trực tiếp đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng để được hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm đảm bảo quyền lợi của mình trước pháp luật. Khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất, hoặc liên hệ Phòng ANM & PCTPSDCNC qua số điện thoại 0693.640.505 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

