Lắp camera quay lén trong nhà nghỉ để tống tiền

Ngày 4/7, Giang, 37 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Giang (góc phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Quang

Theo điều tra, tháng 9/2023, Giang đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh thuê phòng rồi lắp các thiết bị quay lén ở vị trí kín, nhằm ghi lại hình ảnh nhạy cảm của khách.

Giang coppy dữ liệu từ thẻ nhở ra máy tính, dùng tài khoản mạng xã hội ảo liên hệ với bị hại, dọa phát tán hình ảnh đã quay lên mạng, yêu cầu đưa tiền.

Khi bị hại đồng ý thỏa thuận, Giang đến một số tiệm cầm đồ trên địa bàn mượn mã QR tài khoản ngân hàng nói có bạn cần chuyển tiền, khi đến lấy sẽ trả phí. Giang gửi mã QR cho nạn nhân, yêu cầu gửi tiền qua đây.

Điện thoại và thiết bị quay lén mà Giang sử dụng để tống tiền. Ảnh: Đức Quang

Nhận trình báo các nạn nhân, đầu tháng 7, Công an huyện Can Lộc đã bắt Giang khi đang lẩn trốn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn trên, Giang đã chiếm đoạt 11 triệu đồng của một số nạn nhân.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

