Thợ lắp camera tống tiền chủ nhà bằng clip 'nóng'

Ngày 7-11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, sau khi Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (29 tuổi, Quảng Trị) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản thì có thêm nhiều bị hại trình báo bị Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán camera.

Cụ thể, Việt đã đánh cắp clip ghi cảnh 'sinh hoạt vợ chồng" từ camera trong phòng ngủ của chị H (ở quận Cẩm Lệ) rồi tống tiền bị hại.

Trước những hình ảnh có được từ camera, Việt yêu cầu chị H chuyển khoản 130 triệu đồng để xoá clip còn nếu không sẽ tung lên các trang web đồi truỵ.

Sau đó, chị H đã đưa cho Việt 10 triệu đồng và báo công an vào cuộc điều tra.

Sau khi Việt bị bắt tạm giam, nhiều người cũng đã tố cáo Việt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán camera.

Trong đó, chị VTN (43 tuổi, Hà Nội) tố giác Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua camera giám sát nhưng không trả tiền.

Cơ quan công an xác định, Việt lợi dụng tư cách Công ty Gotech do vợ làm giám đốc để đặt mua camera giám sát của Công ty V.H rồi quỵt nợ.

Theo đó, trong hai ngày 19-6 và 20-6, Việt đặt mua 1.260 chiếc camera của Công ty V.H do chị VTN làm giám đốc, có tổng giá trị 522.450.000 đồng. Công ty V.H đã tiến hành giao hai đơn hàng cho Việt.

Nhận hàng xong, Việt tiếp tục bán lại cho ba khách khác ở Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng với giá 454.950.000 đồng nhưng không thanh toán tiền cho Công ty V.H. Khi bị Công ty V.H hối thúc trả tiền, Việt đã chuyển khoản trả trước 100 triệu đồng, số tiền hàng còn lại là 422.450.000 đồng, Việt không trả và cắt đứt liên lạc với Công ty V.H.

Tiếp đến, ngày 21-6, Việt bán camera còn lại cho hai khách ở Hà Nội và Hải Phòng với giá rẻ. Đồng thời, yêu cầu khách đặt cọc 80% giá trị. Vì đã mua hàng của Việt nên hai khách này tin tưởng chuyển trước cho Việt 234.600.000 đồng. Nhận được tiền, Việt lại không thực hiện giao hàng và cắt liên lạc.

Ngoài ra, Việt còn bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt bốn chiếc điện thoại di động Iphone trị giá hơn 45 triệu đồng của anh NH (26 tuổi, Quảng Ngãi) và 11 điện thoại Iphone các loại trị giá hơn 50 triệu đồng cùng 40 triệu đồng tiền mặt của anh TVN (30 tuổi, Đà Nẵng).

Số tiền chiếm đoạt được từ các phi vụ lừa đảo nói trên Việt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

