Lái ô tô tông thẳng vào xe máy để... trả thù cho vợ

Ngày 20-9, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tùng ở Hà Nội) mức án bảy năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 1-4-2023, chị Đỗ Thị Duyên đang bán hàng quần áo bên trong chợ Trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thì có chị Phạm Thị Hồng, vợ bị cáo Tùng đến hỏi mua quần áo.

Chị Hồng hỏi mua một chiếc áo nữ với giá 80.000 đồng. Chị Duyên đã gói chiếc áo, đưa cho chị Hồng và chờ được trả tiền.

Bị cáo Nguyễn Tiến Tùng tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Lúc này, chị Hồng muốn thử áo nhưng chị Duyên không đồng ý với lý do đây là hàng giảm giá. Chị Hồng trả lại áo, không mua nữa và không thanh toán dẫn đến hai bên to tiếng cãi nhau.

Chị Duyên dùng tay trái giật tóc, tay phải tát vào vùng đầu mặt chị Hồng. Nhờ mọi người can ngăn nên hai bên đã dừng lại. Sự việc được một người (không xác định được) dùng điện thoại di động quay clip, đăng tải lên Facebook.

Đến tối cùng ngày, Tùng thấy clip trên nên hỏi vợ và nghe kể lại sự việc xô xát ở chợ. Do bức xúc về việc vợ bị đánh, hôm sau, Tùng đi ô tô đến chợ Vân Đình tìm chị Duyên yêu cầu xin lỗi vợ mình.

Thấy vợ chồng chị Duyên đang mở cửa hàng, Tùng đến hỏi tại sao đánh vợ mình và đe doạ, bắt chị Duyên phải xin lỗi chị Hồng. Chị Duyên không đồng ý nên to tiếng, cãi nhau.

Thấy vậy, chồng chị Duyên đã gọi điện thoại báo Công an thị trấn Vân Đình. Khi công an đến, Tùng và chị Duyên không cãi nhau nữa. Nhưng Tùng không về mà chờ công an đi khỏi liền quay lại tiếp tục tranh cãi với chị Duyên.

Tùng cầm điện thoại di động giơ về phía chị Duyên thì bị chị này gạt rơi xuống đất. Được can ngăn, Tùng nhặt điện thoại và đi ra cổng chợ.

Khi lên xe ôtô nổ máy, Tùng thấy chị Duyên đi xe máy ra khỏi chợ thì lấy xe đuổi theo, tông thẳng vào phía sau xe của chị Duyên, đẩy đi khoảng 7m khiến cả người và xe ngã xuống đường.

Tùng không giảm ga, tiếp tục điều khiển xe ô tô đẩy cả người và xe của chị Duyên về phía trước. Sau đó, Tùng điều khiển xe lách sang trái và tăng ga bỏ trốn.

Chị Duyên bị thương nhẹ, được mọi người đưa đi cấp cứu, tổn hại 2% sức khỏe.

Ngày 3-4, Tùng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hoà đầu thú.

