Khởi tố người đàn ông tông xe vào 2 công an gây thương tích

Khi thấy lực lượng công an đến, Võ Nhật Thanh điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào xe mô tô của lực lượng công an...

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, Công an huyện Vị Thủy vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Nhật Thanh (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đồng thời đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người này.

Theo công an, chiều 23/11/2021, người dân ấp 9, xã Vị Trung báo Công an xã Vị Trung về việc Thanh có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Nhận tin, Công an xã Vị Trung đã phân công Phó trưởng Công an xã và 1 Công an viên đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi thấy lực lượng công an đến, Thanh điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào xe mô tô của lực lượng công an. Hậu quả làm 2 công an ngã, bị thương tích.

Sau khi gây án, Thanh điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vị Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

