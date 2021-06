Cặp đôi buôn ma tuý đâm xe vào tổ công tác

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 11:00 AM (GMT+7)

Mang theo 1 bánh heroin nên cặp đôi rất liều lĩnh đâm xe vào tổ công tác hòng trốn thoát nhưng không thành.

Hai đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Rạng sáng 16/6, tổ công tác Công an Kỳ Sơn (Nghệ An) chủ trì phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng phòng chống ma tuý-Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Đội phòng chống ma tuý-Cục Hải quan Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng: Dương Văn Sáng (SN 1973, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thị Vân (SN 1980, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 01 bánh heroin có trọng lượng 371 gram.

Được biết, trong quá trình bắt giữ, 2 đối tượng rất mạnh động, liều lĩnh khi điều khiển xe máy đâm vào tổ công tác rồi vứt ma tuý bên đường.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng tỏ thái độ chống đối, quanh co chối tội... Nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén và sự dày dạn kinh nghiệm của những điều tra viên, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra, hoàn tất thủ tục tố tụng theo luật định của pháp luật.

